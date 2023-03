Alexia Grousson

Pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) et le programme de Travailleurs en établissement dans les écoles du Csc MonAvenir ont organisé leur troisième soirée afro-canadienne le 24 février, à l’ÉSC Père-René-de-Galinée.O

Ouvert à toute la communauté, l’événement a débuté par un temps de réseautage, permettant aux participants de faire connaissance, de discuter ou d’échanger sur différents sujets. Puis s’est enchaîné le repas composé de différents plats cuisinés à l’ivoirienne et à la togolaise tels que du poulet, du riz aux haricots rouges, des pois-chiches, des épinards et des beignets.

Diverses prestations artistiques ont eu lieu pendant le repas. Un groupe de six danseuses habillées en tenues traditionnelles, dont les trois plus jeunes vont à l’ÉÉC Cardinal-Léger, a présenté plusieurs danses. Ensuite, un spectacle de percussion avec Amadou Kienou, artiste danseur et musicien originaire du Burkina Faso, a suivi, ce qui a entraîné petits et grands sur la piste de danse.

Plusieurs activités familiales ont eu lieu au cours de la soirée : une dame a proposé de tresser les bénévoles; une activité de bricolage de poupées africaines coordonnée par des élèves de l’ÉSC Père-René-de-Galinée; des jeux, des prix à gagner sur le thème africain (chaîne en or, tasse, foulard) étaient de mise; et une exposition de différents objets et tissus africains.

Pour cette troisième édition, 120 participants étaient présents. « Tout s’est très bien passé. Les gens ont bien participé et ont eu beaucoup de plaisir. Particulièrement les enfants qui étaient présents sur la piste de danse du début à la fin de l’activité », a conclu Céline Corve, coordinatrice de l’AFKW.

Photo: Les participants se sont bien amusés.