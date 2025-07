Richard Caumartin

La fête de la Saint-Jean-Baptiste a une fois de plus réuni la communauté francophone du Niagara, le dimanche 22 juin, à l’Auberge Richelieu de Welland. Organisée grâce à un élan collectif de plusieurs organismes locaux, cette journée familiale a offert un riche éventail d’activités célébrant la culture franco-ontarienne.

Parmi les partenaires ayant permis la tenue de l’événement figurent le Club Richelieu Welland, la Caisse Desjardins Ontario, Le Griffon, La Boîte à soleil, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, le Csc MonAvenir, le Collège Boréal, l’Entité 2, le Foyer Richelieu et la Ville de Welland. Tous ont contribué à créer un moment festif, inclusif et rassembleur.

Dès le début de l’après-midi, les familles ont pu profiter d’un barbecue convivial offert à prix symbolique par le Club Richelieu, pendant que les enfants s’amusaient avec les activités de bricolage et de maquillage assurées par des élèves des écoles francophones locales. Jeux gonflables, pêche, poches, sciage et bingo organisé par le Club Les Bons Vivants ont complété l’animation extérieure. Du côté musical, des prestations des orchestres des écoles St-Jean-de-Brébeuf et Franco-Niagara, du magicien Alex Kazam, d’un cracheur de feu et du groupe Les Billinguish Boys.

Un des moments forts de la journée a été la remise des prix du concours « Dessine-moi la Saint-Jean », lancé dans une dizaine d’écoles du Niagara par Melinda et Jean Chartrand. C’est également Mme Chartrand qui a accueilli les dignitaires venus saluer la communauté. Parmi eux, le nouveau député fédéral de Niagara Sud, Fred Davies, a pris part à sa première activité en français et a annoncé l’ouverture de son bureau de circonscription au Seaway Mall. Le président du Conseil régional du Niagara, Jim Bradley, et le conseiller municipal David McLeod ont eux aussi adressé quelques mots au public, ce dernier exprimant sa reconnaissance envers les écoles francophones pour l’éducation bilingue offerte à ses enfants.

La chorale Les Voix du Niagara a ensuite interprété le Ô Canada, suivie de Mon beau drapeau, en hommage au 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien qui sera souligné en septembre, ainsi que quelques classiques de la chanson francophone. L’ambiance chaleureuse s’est poursuivie avec les parties de bingo et les prestations musicales jusqu’à la remise des prix de présence qui a clôturé cette journée placée sous le signe de la fierté francophone.

Photo (Crédit : journal Le Régional) : La chorale Les Voix du Niagara