Olaïsha Francis

Réunis à l’occasion de leur assemblée générale annuelle, les membres de La Boîte à Soleil ont fait le point sur une année marquée par l’innovation, la croissance et l’engagement envers l’excellence en éducation francophone dans la région de Niagara.

La présidente du conseil d’administration, Geneviève-Renée Bisson, a ouvert la rencontre en exprimant sa fierté quant aux réalisations de l’année écoulée. Elle a souligné l’importance des commentaires recueillis auprès des parents qui, grâce à des sondages ciblés, ont permis à l’organisme d’adapter ses programmes et services afin de mieux répondre aux besoins des familles. « L’écoute des parents est au cœur de notre approche. Elle nous permet d’offrir une éducation de qualité, centrée sur le bien-être de l’enfant », a-t-elle affirmé.

Mme Bisson a également remercié les membres du conseil d’administration et tout le personnel pour leur engagement dans le processus de planification stratégique. Elle a salué les progrès accomplis sous Christina Clark, directrice générale, notamment l’ouverture d’un nouveau centre, l’adoption d’un logo repensé pour renforcer la visibilité de l’organisation, ainsi que l’intégration des technologies Digibot et QuickBooks pour moderniser la gestion.

Dans son allocution, Christina Clark a mis l’accent sur l’évolution de l’organisme, qui se définit désormais comme un véritable réseau de centres éducatifs de la petite enfance. « Nous allons au-delà de la garde : nous valorisons l’éducation, l’expertise de notre équipe et la qualité des apprentissages », a-t-elle souligné. Elle a remercié chaleureusement les familles et les employés pour leur fidélité et leur collaboration.

L’année 2024 a été marquée par l’ouverture d’un septième centre à Sainte-Marguerite-Bourgeoys, à la suite de la fin du partenariat avec Au coin des petits de St. Catharines. Ce nouveau centre accueille déjà 50 familles et emploie 9 membres du personnel, consolidant ainsi l’ancrage de La Boîte à Soleil dans la communauté francophone. La formation continue a également été au cœur des priorités, notamment avec des ateliers axés sur le développement émotionnel et la santé mentale des enfants, afin de renforcer les compétences relationnelles des éducatrices et éducateurs.

L’assemblée générale a aussi été l’occasion de mettre en lumière l’engagement du personnel. Plusieurs prix ont été remis, dont les prix Grandir, Apprendre, S’épanouir, Une éducatrice en or, décerné par les parents, et un prix de reconnaissance en supervision.

Des anniversaires de service ont été célébrés, témoignant d’une remarquable stabilité dans les équipes. Fabienne Theramene et Dana Jokic ont souligné leurs 10 ans de service, tandis que plusieurs collègues ont marqué leurs cinq ans de fidélité.

Enfin, pour la huitième année consécutive, La Boîte à Soleil a remporté le prix Readers’ Choice du meilleur service de garde dans la région de Niagara, une reconnaissance qui couronne les efforts constants de l’organisme.

Avec une vision claire et une équipe mobilisée, La Boîte à Soleil se projette résolument vers 2025. De nouveaux programmes et initiatives seront développés pour continuer à offrir un environnement stimulant et bienveillant aux enfants et à leurs familles.

L’Assemblée générale annuelle a été une belle occasion pour célébrer les succès passés mais aussi pour poser les bases d’un avenir prometteur pour La Boîte à Soleil et la communauté francophone de la région.

Photo (LinkedIn) : Geneviève-Renée Bisson, présidente de La Boîte à soleil