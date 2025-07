Christiane Beaupré

À l’approche de l’été, le grand terrain du presbytère de la paroisse Saint-Philippe à Burlington résonnait de rires, de conversations animées et du bruit joyeux des enfants qui s’amusaient. C’était la quatrième édition du désormais incontournable Festival de la poutine et barbecue, un événement familial qui rassemble chaque année les communautés scolaire et paroissiale autour de la foi, de la culture et de la gastronomie franco-canadienne.

La journée a débuté sous le signe de la spiritualité avec une célébration eucharistique présidée par Mgr Douglas Crosby, évêque de Hamilton, en compagnie du père Michel, curé de la paroisse, et du père Kébé, prêtre d’une paroisse voisine. Ce moment solennel a permis à la communauté de vivre ensemble une messe marquante, ponctuée par un moment très attendu : la remise de certificats aux élèves ayant fait leur première communion ou leur confirmation au cours de l’année scolaire 2024-2025. Les familles des écoles Sainte-Marie, Saint-Philippe et Sainte-Trinité ont été fièrement mises à l’honneur, soulignant l’importance de l’unité pastorale dans ce secteur.

Mais la journée ne faisait que commencer. Une fois la messe terminée, l’ambiance s’est vite transformée en fête décontractée et chaleureuse. Des tables installées à l’ombre des arbres ou des nappes étendues sur le gazon ont permis aux familles de pique-niquer ensemble. Sur le terrain, l’animation battait son plein : jeux de poches, bulles géantes, châteaux gonflables et surtout, un filet de volley-ball qui a vu s’enchaîner les parties jusque bien après 20 h. Parents, jeunes, enfants et aînés ont tous trouvé leur place dans cette grande célébration communautaire.

Comme toujours, la poutine — mets emblématique de la culture canadienne-française — était la vedette de la journée. Servie bien chaude avec frites croustillantes, sauce brune et fromage en grains fondant, elle a rassemblé les convives autour d’un slogan à la fois humoristique et identitaire : « En mangeant une bonne poutine, vous serez en mesure de dialoguer correctement en français. »

Ce festival, organisé pour renforcer les liens entre les familles des trois écoles catholiques francophones de la région, est devenu un rendez-vous incontournable. Il permet non seulement de souligner la vitalité de la communauté francophone en milieu minoritaire, mais aussi de raviver un sentiment d’appartenance.

« C’était beau de voir les parents mettre la main à la pâte et la joie sur le visage des enfants », confie une bénévole. L’un des moments forts de la journée a d’ailleurs été la présence bienveillante de l’évêque parmi les familles, discutant avec les uns et les autres avec simplicité et chaleur.

À l’heure du départ, personne ne semblait pressé de quitter les lieux. Les jasettes se prolongeaient, les enfants continuaient de courir et les sourires s’échangeaient encore à la lueur du crépuscule. Une réussite totale, que tous espèrent voir se renouveler l’an prochain.

Photo (Crédit : paroisse Saint-Philippe) : Mgr Crosby s’adresse aux paroissiens.