Le Régional

Plus de 350 personnes ont assisté au 10e gala du Mois de l’histoire des Noirs le 25 février dans une salle de banquet à Hamilton. L’événement était organisé par le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) en collaboration avec le Centre francophone.

La directrice générale du CSCHN, France Vaillancourt, a souhaité la bienvenue aux invités et présenté les membres de son conseil d’administration.

Cette année, l’activité avait pour thème « À nous de raconter », représentant à la fois une occasion d’engager un dialogue ouvert et d’en apprendre davantage sur les histoires que les communautés noires du Canada ont à raconter sur leur vécu, leurs succès, leurs sacrifices et leurs triomphes.

« Nous avons eu la chance d’avoir avec nous quelques artistes qui ont collectivement fourni à la fois du divertissement et une bonne ambiance pendant la soirée, raconte Bonaventure Otshudi, coordonnateur de l’événement et directeur des services pour les nouveaux arrivants au CSCHN.

« Le DJ Franck était là pour nous divertir entre les spectacles prévus et s’assurer que l’auditoire envahisse la piste de danse le moment venu. La bande de Kora était là pour nous sérénader pendant le souper. Il y avait aussi un groupe de danse du Centre de santé, un défilé de mode africaine et le groupe de danse Sentiment Collective. »

La créatrice derrière le défilé de mode, Amang Pascaline Zock, est une jeune Camerounaise et étudiante internationale au Collège Boréal en éducation à la petite enfance. Elle a suivi des études secondaires et postsecondaires en industrie de l’habillement en Afrique au terme desquelles elle a obtenu son brevet des techniciens.

Passionnée par la couture depuis son jeune âge, elle a également suivi une formation en haute couture mixte. Elle présente ses créations sous le nom de Zapa couture.

Parmi les invités, il y avait les partenaires francophones du CSCHN, les associations ethnoculturelles d’une trentaine de pays africains, Nick Higgins (représentant de la députée provinciale de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, Sandy Shaw), la députée provinciale de Hamilton-Mountain, Monique Taylor, la députée fédérale de Hamilton-Mountain, Lisa Hepfner, et le député fédéral de Hamilton-Centre, Matthew Green. Otshudi les a remerciés pour leur présence et leur soutien, de même que les bénévoles et les membres du comité organisateur pour leur excellent travail et le franc succès de ce gala. La prochaine édition du gala du Mois de l’histoire des noirs aura lieu le samedi 24 février 2024. C’est donc un rendez-vous!

Source : CSCHN

Photo Eden Media : Le gala de clôture du Mois de l’histoire des Noirs à Hamilton a réuni plus de 350 convives.