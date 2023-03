Richard Caumartin

Un grand rassemblement des clubs et résidences pour aînés francophones a eu lieu le mercredi 8 février à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Welland. Cette rencontre régionale était organisée par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) et Retraite en Action (Ottawa), en partenariat avec le Club Renaissance (Welland).

C’est d’ailleurs la présidente du Club Renaissance, Muriel Thibault-Gauthier, qui s’est assurée de réunir pour une première fois tous les organismes de services francophones pour les aînés de la région sous un même toit pour discuter de leurs défis au quotidien avec les représentants de la FARFO. Les organismes participants étaient le Club sourire et la Résidence Joie de vivre de Niagara Falls, le Club des Bons vivants de St. Catharines, le Centre des aînés francophones de Port Colborne, le Club de l’âge d’or de Hamilton, le Club Renaissance et le club des aînés de Cambridge, le Foyer Richelieu de Welland, les trois clubs Richelieu du Niagara et des retraités de la région du Niagara.

À noter que plusieurs organismes de services tels que le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, l’Entité 2, Santé Niagara, l’ABC communautaire et le père Guy Bertin (représentant des paroisses francophones du Niagara) étaient représentés.

Représenté par sa présidente Huguette Van Bergen, Jean-Guy Soulière, Richard Martin et Carmen Paquette, l’organisme Retraite en Action animait les ateliers et les discussions. Les thèmes choisis pour les échanges étaient leadership et gouvernance, programmation et communications, finances et bénévolat.

« La pandémie a frappé durement les clubs d’aînés et les résidences partout dans la province. Ainsi, dans notre paroisse à Welland, 160 aînés sont décédés au cours de cette période. Tous les organismes font face à plusieurs défis à l’heure actuelle, que ce soit le recrutement de bénévoles, le transport pour les personnes à mobilité réduite ou l’obtention d’un financement adéquat pour l’embauche de personnel pour la gestion au quotidien. Notre but aujourd’hui est que les personnes âgées puissent s’exprimer, partager et travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions pour ces problèmes et assurer la survie des communautés francophones en milieu minoritaire », explique Muriel Thibault-Gauthier.

Un autre objectif de cette rencontre était de regrouper des représentants de différents clubs autour d’une même table pour que les intervenants aient la chance de partager les bons coups et les meilleures pratiques dans leur secteur et qui pourraient aussi fonctionner pour les autres organismes. Bref, une session de partage de ressources, d’idées et de réseautage qui donne de l’espoir aux participants.

En guise de souvenirs en fin de rencontre, les participants ont reçu des cartes et des cœurs préparés par les élèves de la région.

Le prochain événement communautaire pour les aînés du Niagara aura lieu le 19 mars alors que le Club Renaissance et la paroisse Sacré-Cœur recevront les membres de la communauté pour un repas style buffet et un spectacle de Rémy Langlois à l’occasion de la Saint-Patrick avec une « twist » francophone.

Photo : Les aînés francophones ont partagé leurs défis au quotidien