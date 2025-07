Alexia Grousson

Entreprise Niagara célèbre cette année quatre décennies d’engagement actif et de soutien envers le développement économique de la région de Niagara. Fondée en 1985, cet organisme à but non lucratif joue un rôle crucial dans l’essor des entreprises locales.

Avec une équipe professionnelle dévouée à la gestion quotidienne, elle accompagne aussi bien les entreprises en démarrage que celles en expansion, dans l’objectif de favoriser une économie locale dynamique et résiliente. Financé par le gouvernement fédéral, Entreprise Niagara fait partie intégrante d’un vaste réseau de Sociétés d’aide au développement des collectivités, réunissant plus de 60 entités similaires à travers les régions rurales de l’Ontario, et 260 à l’échelle nationale.

Initialement active à Welland, l’organisation a progressivement élargi son rayonnement. Elle dessert aujourd’hui l’ensemble de la région de Niagara. Depuis son déménagement à Thorold en 2007, elle poursuit sa mission avec une envergure accrue. Entreprise Niagara se distingue également par son engagement envers la communauté francophone, offrant un service bilingue adapté aux besoins particuliers des petites et moyennes entreprises francophones.

Au cœur de ses réalisations, l’organisme a démontré une remarquable capacité de réinvestissement. Avec un financement initial de 1,5 million $, elle a su redistribuer plus de 30,5 millions $ dans des prêts aux entreprises locales. Ce soutien financier, qui va bien au-delà du simple rôle d’intermédiaire bancaire, repose sur une approche humaine : l’analyse des projets se fait en tenant compte de la viabilité globale et du potentiel de l’entrepreneur.

Entreprise Niagara joue aussi un rôle de catalyseur dans le développement communautaire à travers divers partenariats. Elle collabore notamment avec des institutions financières pour faciliter l’accès au crédit et soutenir des projets ambitieux, allant de l’achat de locaux commerciaux à la rénovation de bâtiments. Ces investissements ont permis à de nombreuses entreprises de se développer de manière significative.

Susan Morin, directrice du développement économique communautaire à Entreprise Niagara, est également impliqué dans des initiatives communautaires novatrices, telles que la table Interagence où elle fait partie du comité de visibilité. Ce dernier développe le site Vivre à Niagara, conçue pour promouvoir la région auprès des nouveaux arrivants et des francophones.

Parmi les réussites notables soutenues par Entreprise Niagara auprès de la communauté francophone, il y a notamment la garderie bilingue Le Royaume des petits papillons à Welland ou encore l’ouverture d’un studio de poterie à Niagara-on-the-Lake.

Pour souligner ses 40 ans d’activité, les dirigeants ont coordonné une soirée de célébration à The Hare Wine Co. à Niagara-on-the-Lake, réunissant plus de 70 invités, dont trois membres fondateurs. Ce moment fort a été l’occasion de retracer le parcours de l’organisation, d’honorer ses partenaires, bénévoles et clients, et de partager la fierté d’un travail accompli, tout en regardant résolument vers l’avenir.

« Ce fut un moment chargé d’émotion qui a permis de mesurer l’ampleur de certains de nos projets réalisés au fil des années. Nous éprouvons une grande fierté pour le chemin parcouru et pour la pérennité de notre organisation. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien indéfectible de nos partenaires, de nos clients et de nos bénévoles. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission et de continuer à servir notre communauté », a déclaré Susan Morin.

Grâce à sa vision communautaire, son approche personnalisée et son enracinement local, l’organisme demeure un pilier incontournable du développement économique régional.

Photo (crédit : Jerry Manco) : Susan Morin et Frank Rupcic d’Entreprise Niagara