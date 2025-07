C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion qu’une trentaine de francophones de Welland se sont réunis récemment pour souligner la réussite des six premiers diplômés du programme de Préposé(e) aux services de soutien personnel, offert en partenariat entre le Foyer Richelieu et le collège La Cité à Toronto.

Ce programme novateur est né d’un besoin exprimé il y a cinq ans par le Foyer Richelieu, le seul centre de soins de longue durée francophone dans le sud de l’Ontario, alors en pleine expansion. La construction d’un édifice doublant sa capacité d’accueil nécessitait l’embauche de plus de professionnels de la santé francophones.

C’est ainsi qu’a émergé un partenariat unique avec La Cité, permettant la mise en place de classes vivantes directement au sein du Foyer Richelieu. Cette approche immersive favorise un apprentissage en milieu réel, permettant aux étudiants de consolider leurs compétences tout en contribuant au quotidien des résidents.

La réussite de cette initiative repose en grande partie sur l’engagement exceptionnel de la communauté francophone locale. Celle-ci s’est mobilisée avec passion pour recruter et soutenir les futurs professionnels de la santé. Grâce à elle, une deuxième cohorte composée de dix étudiants est déjà en voie d’achèvement du programme. Les résidents du Foyer Richelieu ont aussi joué un rôle clé dans le succès de la cohorte, en accueillant les étudiants dans leur domicile avec ouverture.

« Le Foyer Richelieu a fait l’installation d’un laboratoire, a permis aux étudiants de travailler avec les membres du personnel et, plus encore, a offert sa confiance afin d’autoriser les étudiants à travailler avec les résidents du Foyer. Il faut beaucoup de confiance pour offrir un tel accès. Nous en sommes totalement reconnaissants », a notamment lancé la directrice de La Cité à Toronto, Hélène Grégoire, en plus de remercier plusieurs organismes pour leur appui dans ce projet.

Ce partenariat exemplaire illustre le pouvoir de la collaboration communautaire et de l’éducation francophone en réponse aux besoins criants du secteur des soins de longue durée en Ontario.

Photo : Des francophones se sont réunis au Foyer Richelieu pour souligner la réussite des six premiers diplômés du programme de Préposé aux services de soutien personnel. (Crédit : La Cité)