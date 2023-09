Alexia Grousson

La rentrée scolaire a eu lieu le 5 septembre pour les élèves des écoles françaises dans les régions de Hamilton, Kitchener-Waterloo et Niagara.

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir, avec ses 61 écoles, a adopté comme thème pastoral À plusieurs, nous sommes un pour aimer, un thème qui «s’inscrit dans la volonté de continuer de célébrer notre unité et notre diversité tout en approfondissant notre appel à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés », précise le communiqué.

De plus, comme nouveauté pour cette rentrée, toutes les écoles sont dotées d’un espace 21e « conçu pour favoriser le développement des compétences globales grâce à un aménagement, un mobilier et des outils techno pédagogiques dernier cri ».

La nouvelle directrice de l’éducation, Nicole Mollot, était sur place à l’école secondaire Sainte-Trinité (Oakville) pour y accueillir les élèves en ce jour de rentrée. « Nous nous faisons un point d’honneur d’offrir aux élèves et au personnel des espaces qui favorisent un milieu de vie et un climat d’apprentissage et de travail sain et bienveillant », poursuit-elle.

Chez Viamonde, plus de 13 200 élèves dont 1300 nouveaux, étaient attendus.

« Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les membres de la grande famille Viamonde, les nouveaux comme les anciens. Nous promettons une expérience de première classe renouvelée, focalisée sur la réussite et le bien-être de chacune et chacun », a indiqué le directeur de l’éducation par intérim, Michel Laverdière.

Une rentrée un peu spéciale a eu lieu à l’école élémentaire Nouvel Horizon de Welland. En effet, les plus grands ont participé à la rentrée des petits de la maternelle en les accueillant et en faisant plusieurs activités avec eux.

« Ce fut une belle façon de créer des liens, de renforcer le sentiment de sécurité des petits et de développer ses aptitudes de leadership, peut-on lire sur la page Facebook de l’école. Notre personnel est très heureux de revoir les élèves et porte fièrement les couleurs de l’école. Avec la chaleur, nous sommes très heureux d’être dans une belle école climatisée. »

« Premier jour d’école terminé et wow, c’était incroyable. Reconnaissant(e) pour les merveilleux enseignants, les camarades enthousiastes et tous les nouveaux souvenirs que nous commençons à créer. Hâte de voir ce que cette année scolaire nous réserve », lit-on sur le Facebook de l’école secondaire David Saint-Jacques de Kitchener. Bref, une rentrée excitante pour les jeunes et les enseignants.

Photo : Les élèves de l’école Saint-Jacques de Kitchener se dirigent vers les autobus après une belle première journée.