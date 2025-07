Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) a vibré au rythme de la francophonie le 22 juin dernier, alors qu’il accueillait la Journée Franco-Connection 2025. L’événement a rassemblé plus de 250 personnes dans une ambiance festive et chaleureuse, offrant un espace de célébration à la fois intergénérationnel, inclusif et résolument communautaire.

Organisée dans le but de renforcer le sentiment d’appartenance à la culture franco-ontarienne, la journée visait également à accroître la visibilité de cette communauté vibrante et à encourager la solidarité entre ses membres. « Franco-Connexion 2025 est un reflet vibrant de notre communauté : fière, vivante et solidaire », a résumé Angèle Lacroix, présidente du CCFC.

Dès le début de la journée, les participants ont pu profiter d’une programmation riche et éclectique. Deux scènes ont accueilli des prestations variées allant des tambours africains à la musique country, en passant par le karaoké, le mime avec Trevor Corp et le spectacle énergique de la chanteuse Anca accompagnée de ses danseurs. Pour les amateurs d’activités sportives, une séance de Zumba menée par Kari Lynn Olmstead a fait bouger petits et grands.

Les familles n’ont pas été oubliées. Des jeux gonflables, des jeux vidéo mobiles proposés par Assylum, du bingo ainsi que des ateliers de maquillage, de bricolage et de clowneries ont diverti les plus jeunes. Le barbecue gratuit, préparé avec soin par une équipe de bénévoles dévoués, a quant à lui été particulièrement apprécié.

L’aspect communautaire était bien mis en valeur avec la présence de plusieurs partenaires locaux et régionaux venus faire connaître leurs services et initiatives. Parmi eux, la FARFO, l’Entité 2, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, ainsi que l’organisme Épelle-moi Canada ont échangé avec les visiteurs tout au long de la journée.

Le point culminant de l’événement a été la présentation des lauréats du concours Monde le son, qui ont livré des prestations musicales remarquées. À cela se sont ajoutés les rythmes entraînants des tambours africains interprétés par Justine Gogoua et une performance de danse country ayant remporté les faveurs du public.

Malgré le succès évident de cette journée, les organisateurs ont noté quelques pistes d’amélioration en vue de la prochaine édition. Plusieurs participants ont suggéré d’ajouter des zones ombragées, davantage de toilettes portatives, un coin calme pour les familles ayant des besoins particuliers et une représentation encore plus large d’artistes locaux.

La Journée Franco-Connection confirme une fois de plus la vitalité de la francophonie dans la région de Cambridge. En réunissant les membres de la communauté autour de la culture, de la musique, des arts et de la convivialité, le CCFC poursuit sa mission de créer des espaces d’échange et de fierté francophone accessibles à tous.

Photo (crédit Marjorie Taves) : les ateliers de maquillage ont diverti les plus jeunes.