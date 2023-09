Le comité organisateur local se prépare à accueillir le monde à St. Catharines dans la région de Niagara pour les très attendus Championnats du monde d’aviron 2024. Les Championnats auront lieu sur le parcours historique d’aviron du Royal Canadian Henley du 18 au 25 août 2024. Les championnats mettront en vedette environ 2500 rameurs et para-rameurs de plus de 80 pays dans les catégories senior, U23 (moins de 23 ans) et U19 (moins de 19 ans).

Le 25 août, c’est avec impatience et enthousiasme que des représentants locaux, provinciaux et fédéraux se sont réunis au Centre d’aviron Neil Campbell pour le lever du drapeau mondial de l’aviron et le lancement du compte à rebours des Championnats 2024. Cette installation est un legs des Jeux du Canada de Niagara 2022. Cet événement annonce également une collaboration soutenue tout au long de l’année à venir. C’est la troisième fois que le parcours du Henley Rowing Course hisse le drapeau du monde d’aviron, après avoir accueilli les Championnats du monde de 1970 et 1999.

« Rowing Canada Aviron, en partenariat avec la communauté locale, est ravie d’avoir ces Championnats à St. Catharines, indique Terry Dillon, PDG de Rowing Canada Aviron. C’est une occasion rare pour la communauté locale et pour le Canada d’accueillir les meilleurs rameurs du monde. Cet événement présente non seulement notre prochaine génération d’athlètes, il donne à nos futurs olympiens et paralympiens l’honneur de concourir devant une foule locale, les inspirant vers de nouveaux sommets d’excellence. »

Les gouvernements fédéral et provincial ont reconnu l’importance de ce championnat pour favoriser l’engagement communautaire, promouvoir le tourisme et stimuler l’économie locale en annonçant leurs contributions financières collectives de 1,8 million $ envers ce méga-événement sportif.

Vance Badaway, député de Niagara-Centre, a exprimé son enthousiasme et son engagement à l’échelle nationale. « Soutenir les athlètes qui participent à des compétitions sportives est une priorité pour notre gouvernement. Au nom des Canadiens qui comprennent la valeur d’apprendre à gagner, et parfois à perdre avec grâce et dignité, nous contribuons à forger le caractère des concurrents qui deviendront les futurs dirigeants de notre pays. »

« Nous sommes fiers de soutenir les Championnats du monde d’aviron 2024, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Les événements sportifs comme celui-ci unissent les communautés, offrent l’occasion à certains de nos meilleurs athlètes de concourir ici, chez nous, attirent des visiteurs internationaux et donnent un coup de pouce direct aux économies locale et régionale. »

« Alors que nous hissons le drapeau mondial de l’aviron et lançons le compte à rebours d’un an, l’élan se renforce pour ce qui promet d’être huit jours vraiment exceptionnels », a indiqué Bill Schenck, président des Championnats du monde d’aviron 2024.

Dans les mois à venir, le comité organisateur publiera plus de détails sur les possibilités de bénévolat, les festivités pré-événement et d’autres annonces importantes.

Source : Sport Niagara

Photo (Sport Niagara) : Plusieurs dignitaires ont célébré le lancement du compte à rebours des Championnats d’aviron 2024 au Centre d’aviron Neil Campbell.