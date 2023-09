Richard Caumartin

Au début de septembre, les francophones de toutes origines se sont déplacés au parc Bayfront de Hamilton pour assister à des prestations musicales, et de la danse culturelle et vivre une journée qui mettait en valeur la beauté et la diversité des cultures africaines et caribéennes par le biais des arts de la scène, des arts visuels, de la musique, de la gastronomie, des jeux, des contes et légendes, etc.

« L’AfroJazz Fest est organisé par le Centre canadien pour l’unité de la famille, une initiative dans le cadre des Communautés francophones accueillantes, explique Nabila Sissaoui, agente de projet et coordonnatrice d’événements spéciaux au Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO). C’est la troisième année que nous l’organisons à Milton et on s’est dit pourquoi ne pas organiser le même événement à Hamilton. Nous avons donc décidé de le faire en partenariat avec eux et le Centre francophone Hamilton qui nous a aidés dans l’organisation de cette journée. Les groupes en vedette aujourd’hui viennent de Toronto et de Montréal avec, entre autres, la chanteuse sud-africaine Lorraine Klassen et l’artiste sénégalais Ilam. »

Les partenaires de ce premier festival à Hamilton sont les conseils scolaires francophones, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, le Collège Boréal, certains entrepreneurs qui ont vendu des bijoux et des costumes traditionnels. La Kid Zone était organisée par le Carrefour interculturel Peel-Halton.

« Il y a également avec nous le groupe Facebook des francophones de Hamilton, bref beaucoup de partenaires autour de la table qui nous appuient dans ce projet, ajoute Franklin Leukam Weledji, agent de liaison communautaire au Csc MonAvenir. Notre objectif était de rassembler l’ensemble des communautés pour célébrer l’art africain et faire la promotion de la diversité par le biais de l’inclusion, la culture, la musique et la bonne nourriture. La communauté a répondu présent malgré un ciel couvert et quelques averses. Cela démontre la volonté des communautés d’origines diverses de se rassembler et de célébrer ce genre d’initiatives. »

Les organisateurs planifient donc revenir en 2024 pour une autre édition dans la ville de l’acier.

Photo : Lorraine Klassen sur la scène de l’AfroJazz Fest