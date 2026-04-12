Olaïsha Francis

En mars dernier, le Centre Rafiki de Hamilton a accueilli une séance d’information dédiée à la santé mentale. Animée par l’Association canadienne pour la santé mentale, cette rencontre a permis d’aborder des enjeux cruciaux liés au bien-être, tout en favorisant un dialogue constructif avec la communauté.

Au cours de cet échange de 45 minutes, les intervenants ont présenté diverses stratégies visant à mieux gérer le stress et les défis du quotidien. L’objectif était de fournir des outils concrets et adaptés aux réalités des participants, avec une attention particulière portée aux besoins des aînés.

La session s’est prolongée par une période de questions-réponses, au cours de laquelle les participants ont exprimé leurs préoccupations. Les discussions ont mis en lumière l’impact significatif des difficultés financières sur la santé mentale, un stress souvent exacerbé par l’augmentation du coût de la vie et par l’isolement social.

Au-delà de cet enjeu, la question de la solitude a également été soulevée. Certains participants ont exprimé le besoin de se retrouver plus régulièrement dans un cadre convivial. Ils ont notamment proposé la mise en place de rencontres hebdomadaires destinées aux aînés, afin de favoriser les liens sociaux et de lutter contre la sédentarité.

Le Centre Rafiki s’est montré attentif à ces demandes. L’organisme joue déjà un rôle important dans le soutien à la communauté francophone de Hamilton, par le biais de services et d’activités adaptés, l’organisme envisage d’intégrer ces nouvelles initiatives à son offre destinée aux personnes de 55 ans et plus.

En guise de geste concret, des paniers de nourriture africaine ont été remis aux aînés à la fin de la séance. Une attention appréciée, qui témoigne d’une approche globale du bien-être, où les dimensions sociales, culturelles et alimentaires occupent une place importante.

Pour Liliane Kabamba, l’enjeu excède la simple sensibilisation. « La priorité demeure la préservation de la santé mentale et du bien-être », a-t-elle souligné, une perspective largement partagée par les participants, qui ont salué la pertinence de cette initiative.

Dans un contexte marqué par une demande croissante en matière de santé mentale, la tenue de tels échanges s’avère indispensable. Ces rencontres favorisent non seulement la diffusion d’informations, mais instaurent également un espace propice au dialogue et à la solidarité.

La forte mobilisation observée lors de cette séance confirme l’intérêt soutenu de la communauté pour ces enjeux. Elle souligne par ailleurs la nécessité de multiplier ces initiatives, particulièrement auprès des aînés, afin de favoriser leur qualité de vie ainsi que leur sentiment d’appartenance.

Photo : Des paniers de nourriture africaine ont été remis aux aînés. (Crédit : Centre Rafiki)