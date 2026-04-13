Alexia Grousson

Convaincus du rôle central que joue la jeunesse dans le dynamisme de la communauté francophone du Niagara, les dirigeants du Griffon et du Club La Salle de St. Catharines ont entrepris de moderniser en profondeur le format traditionnel du couronnement de leur représentant.

Soucieux d’offrir une formule plus contemporaine et davantage en harmonie avec les intérêts des élèves et de la collectivité, ils ont choisi de réinventer l’événement sous forme d’un gala entièrement sous la responsabilité des jeunes. C’est dans cet esprit qu’a eu lieu le gala de l’ambassadeur des francophones, orchestré par les élèves de l’école secondaire Saint-Jean-de-Brébeuf.

Ceux-ci ont accueilli les invités et instauré une ambiance conviviale. Les élèves du cours d’hôtellerie, sous la supervision de l’enseignant Justin Boucher, ont préparé un repas complet pour les convives.

La soirée était animée par l’ambassadeur sortant du Club La Salle, Estaban Barajas Garcia, accompagné de Kohl Turenne. Comme l’a souligné Mélinda Chartrand, « il est essentiel de rappeler que l’avenir de la francophonie repose entre les mains des jeunes ». Puis, Estaban Barajas Garcia a partagé son expérience d’ambassadeur et a illustré l’importance de ce rôle au sein de la communauté.

Le moment fort de la soirée a été le couronnement de Florence Godbout à titre de nouvelle ambassadrice du Club La Salle. Avec sincérité, elle a exprimé sa fierté envers son identité franco-ontarienne et son désir de représenter la communauté francophone du Niagara.

Son discours, porteur d’espoir, a témoigné de l’attachement des jeunes à leur culture. Elle a été couronnée par Melinda Chartrand et Germain Gauthier, président du Club La Salle.

La soirée s’est poursuivie avec un programme artistique diversifié. Parmi les moments marquants, la prestation surprise d’Estaphania, âgée de 8 ans, a impressionné le public. Elle a interprété une chanson en français, avec assurance, ce qui a suscité l’admiration générale. La troupe de théâtre de l’école, dirigée par Chantal St-Aubin, a ensuite offert deux extraits de Mamma Mia, exécutés avec justesse et dynamisme.

Fidèle à la tradition de l’établissement, la soirée s’est conclue avec une performance de l’orchestre scolaire, dirigé par Jean-Louis Frado, qui a rassemblé les invités dans une ambiance festive.

Ce gala a permis de souligner le talent et l’engagement de la jeunesse. « Nos jeunes sont les porteurs du flambeau franco-ontarien, et la francophonie locale est entre de bonnes mains », conclut Jean Chartrand.

Photo : Estaban Barajas Garcia et Florence Godbout (Crédit : Club La Salle)