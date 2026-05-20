La Ville de Hamilton a lancé une nouveauté consacrée à la communauté francophone sur une de ses pages. Cette initiative, saluée par les organismes locaux, marque une avancée importante dans la reconnaissance des besoins des francophones et dans l’amélioration progressive des services municipaux en français.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

La Ville de Hamilton a franchi une nouvelle étape dans ses relations avec la communauté de langue française en ajoutant, le 12 mai dernier, une section bilingue dédiée aux résidents bilingues sur sa plateforme « Nouveau à Hamilton » à l’adresse www.hamilton.ca/people-programs/new-hamilton.

Cette page vise à mieux informer les citoyens qui s’expriment en français sur les ressources et services disponibles dans la municipalité. L’initiative offre également une visibilité accrue à Destination Hamilton et aux organismes francophones de la région.

En introduction à cette nouvelle section, les visiteurs sont avisés qu’ils peuvent retrouver, en suivant le lien de Destination Hamilton, des services en français, des activités culturelles, des ressources pour les familles, etc. Désignée Communauté francophone accueillante depuis 2019, la Ville est prête à accueillir et à intégrer les nouveaux arrivants francophones « dans un environnement chaleureux et bienveillant ».

Pour la régionale de Hamilton de l’Association des communautés francophones de l’Ontario (ACFO), cette décision représente un signal encourageant dans un contexte où la communauté réclame depuis plusieurs décennies un meilleur accès aux services municipaux en français.

« Une consultation auprès de la Table interagence a aidé à identifier les principaux besoins des organismes et des résidents afin d’assurer une représentation plus fidèle de la francophonie sur le plan local », explique Anika Kuhnert, coordonnatrice de l’ACFO-Hamilton.

Elle considère cette nouvelle section bilingue comme une première reconnaissance officielle de la présence et de l’importance de la francophonie à Hamilton. Cette initiative s’ajoute à d’autres changements observés récemment dans la municipalité, notamment l’arrivée de nouvelles écoles de langue française et l’apparition graduelle de certains services bilingues tels que des cours de natation accessibles dans la langue de Molière.

Pour plusieurs acteurs communautaires, ces avancées démontrent une meilleure compréhension des besoins de la population. « C’est le début d’une prise de conscience de la part des anglophones après une cinquantaine d’années de mobilisation pour obtenir des services dans notre langue », ajoute Mme Kuhnert.

Au-delà du symbole, cette page bilingue pourrait aussi améliorer la circulation de l’information entre la municipalité et les citoyens dont la langue usuelle est le français. L’objectif est notamment de leur permettre d’obtenir les mêmes renseignements que les anglophones dans des délais similaires.

Pour l’instant, le contenu de la plateforme est entièrement géré par la Ville. Toutefois, l’ACFO Hamilton espère qu’une collaboration plus étroite pourra éventuellement se développer autour de cet outil numérique.

Cette récente initiative municipale survient pendant que plusieurs villes ontariennes cherchent à renforcer leurs liens avec les communautés francophones afin d’améliorer l’accessibilité des services et de favoriser une meilleure inclusion linguistique.

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Photo : Capture d’écran de la nouvelle section