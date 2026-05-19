À moins de six mois des élections municipales, la Ville de Hamilton a donné la parole à la relève lors de l’Assemblée citoyenne jeunesse, une initiative bilingue et interactive qui a permis à la nouvelle génération de mieux comprendre le processus électoral et de partager ses priorités pour la communauté francophone.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Les élections de la municipalité ontarienne se tiendront le lundi 26 octobre. Les électeurs choisiront le maire, les conseillers municipaux ainsi que les représentants scolaires. La période de mise en candidature a débuté le 1er mai. Alors que la Ville se prépare à cette échéance cruciale, la mobilisation de la nouvelle génération et des francophones apparaît comme un enjeu majeur pour garantir une représentation équitable et active dans les décisions locales.

Dans ce contexte, l’Assemblée jeunesse de Hamilton a réuni une centaine d’adolescents et jeunes adultes le 9 mai dernier à l’Hôtel de Ville, dont 20 francophones. Organisée conjointement par la Ville, l’Association canadienne-française de l’Ontario, régionale Hamilton (ACFO-Hamilton), et l’organisme Model City Hall, cette journée complète a permis aux participants de mieux comprendre ce que signifie être un citoyen actif et influent dans sa communauté.

Pour la première fois, la rencontre s’est déroulée dans les deux langues officielles. « C’est une grande fierté pour nous. C’est une grande avancée pour la communauté francophone de Hamilton », a déclaré Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO-Hamilton.

La mairesse Andrea Horwath a participé à l’Assemblée, qui a salué l’initiative et l’importance d’impliquer les participants dans la vie citoyenne. Anika Kuhnert, coordonnatrice de l’ACFO Hamilton, a présenté l’activité comme « un projet civil », conçu par et pour les jeunes, afin de leur fournir les outils nécessaires pour s’exprimer et organiser des activités communautaires.

Les ateliers ont abordé une multitude de sujets : le fonctionnement des élections municipales, les conditions pour devenir candidat, mais aussi l’organisation d’événements et les priorités de la nouvelle génération dans la communauté. « Les nouveaux conseillers ne pourront pas dire qu’ils ignoraient l’existence des francophones à Hamilton », a souligné Anika Kuhnert en souriant, et évoque l’importance de préparer les futurs élus à répondre aux besoins de toutes les communautés.

Les échanges ont été majoritairement bilingues, avec une cérémonie d’ouverture et plusieurs ateliers accessibles en français. Une session dédiée à la politique a donné lieu à une discussion avec la conseillère du quartier 4, Tammy Hwang, également en version bilingue. Les jeunes ont exploré les ressources disponibles pour les entrepreneurs et l’accès à l’emploi. Ils ont insisté sur la nécessité de disposer de services en français et d’un accompagnement adapté au contexte local.

Les inscrits ont exprimé plusieurs besoins et attentes : l’accès à davantage de ressources en français au centre d’entreprises municipal, la possibilité de voter en français, la création d’événements qui favorise le rassemblement de la collectivité.

Mme Kuhnert a souligné un enjeu majeur : « Le fait que certains candidats ne réalisent pas que la francophonie a une diversité de communautés » montre qu’il est essentiel d’informer les futurs élus pour que toutes les voix soient entendues. De ce fait, les citoyens en devenir ont été également inclus dans les discussions, afin de préparer une relève informée et engagée.

L’Assemblée jeunesse se réunira à nouveau l’automne prochain, et poursuivra sa mission de donner une voix active à la relève et de renforcer leur implication dans la vie communautaire de Hamilton, tout en veillant à ce que la diversité culturelle et linguistique de la ville soit pleinement représentée.

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Photo : Les jeunes citoyens rassemblés lors de la séance (Crédit : City of Hamilton)