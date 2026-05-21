À Hamilton, un regroupement francophone transforme le ballon rond en moteur de rapprochement humain. En réunissant des participants issus de plusieurs horizons culturels, l’initiative contribue à briser l’isolement, à encourager de saines habitudes de vie et à bâtir un réseau d’entraide pour les familles nouvellement établies dans la région.

Olaïsha Francis – IJL – Le Régional

Ce qui avait commencé avec seulement trois joueurs est aujourd’hui devenu une communauté sportive réunissant plus de 40 personnes. À Hamilton, Eyua Synergy et son équipe United Hamilton Football Club misent sur le sport pour favoriser la santé, le bien-être et l’intégration des nouveaux arrivants francophones.

Fondée en 2017, l’organisation communautaire œuvre dans les domaines de la santé, du sport et de l’intégration sociale. Après la pandémie, ses membres ressentent le besoin de recréer des liens et de retrouver un espace de rassemblement positif. C’est dans ce contexte que naît l’équipe de soccer United Hamilton Football Club.

Aujourd’hui, l’équipe rassemble des joueurs francophones provenant de 14 pays différents. Pour souligner cette diversité et renforcer les liens communautaires, l’organisme a récemment tenu une journée de célébration sportive réunissant plusieurs partenaires communautaires, dont les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, et un représentant de la municipalité de Hamilton.

Quatre équipes d’environ 25 joueurs ont participé aux matchs organisés en soirée. Au-delà de la compétition, l’événement visait surtout à promouvoir la santé et l’intégration par le sport, tout en créant un espace de rencontre pour les familles et les partenaires communautaires.

« On veut rappeler notre vision, explique Stanislas Etiegne président fondateur de Eyua Synergy et de United Hamilton FC. On accueille beaucoup de nouveaux arrivants chaque année et on veut qu’ils se sentent intégrés rapidement. »

Eyua Synergy a d’ailleurs remis des « trousses du nouvel arrivant » d’une valeur d’environ 250 $ contenant des produits essentiels tels que des articles de toilette et différents accessoires utiles au quotidien.

Selon Stanislas Etiegne, les bienfaits de l’activité dépassent largement le terrain. Des conjointes de joueurs ont témoigné des effets positifs du soccer sur la santé, l’humeur et la vie familiale de leurs proches. « Elles trouvaient leurs maris plus en forme, plus heureux et plus productifs », souligne-t-il.

Face à la croissance du club, la Ville de Hamilton étudie actuellement la possibilité d’offrir un espace dédié aux entraînements. L’équipe souhaite également passer de deux à trois séances hebdomadaires.

Au cours de l’été, Eyua Synergy prévoit organiser d’autres activités communautaires, notamment un tournoi de volleyball, des marches familiales dans les parcs et un barbecue rassembleur destiné aux familles francophones de Hamilton.

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Photo : L’équipe United Hamilton Football aux côtés des partenaires de la communauté (Crédit : Eyua Synergy)