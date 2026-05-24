Alexia Grousson

Le premier jour de mai, les portes ouvertes du Club LaSalle ont donné le coup d’envoi du Festival des arts folkloriques du Niagara. Une soirée où gastronomie et traditions franco-ontariennes se sont conjuguées dans une atmosphère chaleureuse et rassembleuse.

Des bénévoles chevronnés se sont activés en cuisine afin de préparer un impressionnant festin. Tartes aux pommes et au sucre ainsi que du sucre à la crème ont été confectionnés. Le repas, fidèle aux classiques du patrimoine culinaire canadien-français, proposait notamment tourtière, ragoût de porc avec petites boulettes et fèves au lard.

La programmation artistique a maintenu l’enthousiasme du public tout au long de la soirée. L’orchestre de l’école secondaire St-Jean-de-Brébeuf, dirigé par Jean-Louis Frado, a ouvert le bal et a démontré une fois de plus le talent et la rigueur des jeunes musiciens.

L’animatrice Melinda Chartrand a souhaité la bienvenue aux invités, parmi lesquels figuraient le maire de St. Catharines, Mat Siscoe, la députée provinciale Jenny Stevens, le député fédéral Chris Bittle, le conseiller municipal Mark Stevens ainsi que la directrice générale de Bridges Niagara, Marie Mouradikian.

Le Club LaSalle a également été honoré de la participation de son ambassadrice Florence Godbout et d’Esteban Barajas Garcia, ambassadeur du Festival. Ils ont présenté les autres représentants des diverses communautés culturelles venus vivre l’expérience d’une veillée canadienne-française.

Les invités ont ensuite joué de la cuillère accompagnés par le violoniste Malcolm Hauber et l’orchestre C’est la vie. Le duo a également animé le traditionnel petit bonhomme gigueur, un exercice rythmique sur une planche de bois qui suscite chaque année un vif engouement.

La relève artistique était également à l’honneur avec la prestation de la troupe de danse de l’école Immaculée-Conception, dirigée par Natalie Audette et Roseanne Wendling. Les jeunes danseurs ont présenté des danses traditionnelles et des sets carrés du folklore canadien-français.

« Ces moments spontanés demeurent privilégiés pour transmettre notre riche héritage au public. Conscients du rôle essentiel de la jeunesse dans la vitalité de la communauté franco-ontarienne, nous veillons à impliquer activement les jeunes dans chacune de nos soirées », a expliqué Jean Chartrand du Club LaSalle.

La seconde partie du programme a offert un moment particulièrement touchant avec l’interprétation de la chanson Aux Champs-Élysées par Stephania Barajas Garcia et son frère Esteban. Malgré son jeune âge, la fillette a captivé l’auditoire par la justesse et la singularité de sa voix. L’orchestre C’est la vie a pris le relais pendant 90 minutes, mêlant airs traditionnels et pièces populaires issues du répertoire du groupe Salebarbes. La soirée s’est conclue par des chansons à répondre, interprétées avec entrain par Natalie Audette et Jean Chartrand.

« Les soirées du Club LaSalle jouent un rôle déterminant dans l’essor de notre communauté. En investissant dans la jeunesse, nous assurons la pérennité de notre culture », a conclu M. Chartrand.

Photo (Crédit : Club La Salle) : Stephania Barajas Garcia et son frère Esteban ont interprété Aux Champs-Élysées.