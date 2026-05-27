Christiane Beaupré

Dans la région du Niagara, une nouvelle initiative intergénérationnelle prend forme grâce au Club Renaissance, au Foyer Richelieu ainsi qu’aux écoles Franco-Niagara et Saint-Jean-de-Brébeuf de Welland. Portée par Muriel Thibault-Gauthier, cette démarche vise à rapprocher les jeunes et les aînés autour de la langue et de la culture françaises, tout en créant des moments de partage profondément humains.

Depuis plusieurs années, la présidente du club d’aînés de la paroisse du Sacré-Cœur cherche à multiplier les activités en français pour ses membres. Convaincue de l’importance des échanges entre les générations, elle a constaté que plusieurs membres du Club Renaissance ont des enfants qui travaillent dans les écoles francophones ou des petits-enfants qui les fréquentent. L’idée d’établir un véritable parcours intergénérationnel s’est donc imposée naturellement.

« Pour contrer l’assimilation dans la région du Niagara, nous devons trouver des façons créatives, des façons originales d’essayer de leur donner le goût de vivre en français, d’avoir une culture en français », explique-t-elle. Selon Mme Thibault-Gauthier, ces activités représentent l’une des meilleures stratégies pour transmettre « la foi, la langue et la culture » aux jeunes générations.

Cette année, cette vision s’est concrétisée grâce à des partenariats avec les écoles Saint-Jean-de-Brébeuf et Franco-Niagara. Les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde participent déjà à certaines activités du Club Renaissance, mais un accent particulier a maintenant été mis sur des projets directement destinés aux aînés.

École Saint-Jean-de-Brébeuf

À l’école Saint-Jean-de-Brébeuf, une première activité réservée aux membres de la communauté francophone du Niagara s’est tenue en avril sous la forme d’une représentation de la comédie musicale Mamma Mia en hommage au 20e anniversaire de la troupe de théâtre. Présentée entre 11 h et 14 h, elle comprenait également une collation. Ce détail a particulièrement été apprécié par les participants, heureux de vivre un moment conçu spécialement pour eux.

L’événement avait aussi une dimension très personnelle pour certaines familles, illustrant une fois de plus les liens intergénérationnels au cœur de la production. Deux membres du Club Renaissance sont les parents de Chantal Saint-Aubin, l’une des coordonnatrices de la production. Les grands-parents Larochelle ont ainsi pu voir leur fille et leur petit-fils Benoît, impliqués dans la production, une grande source de fierté et d’émotion.

Sa collègue, Stéphanie Loranger-Millette, a également pu compter sur la présence de ses parents, Francine et Marc Loranger, venus d’Earlton pour assister à ce projet artistique auquel participait leur fille.

Les réactions ont été extrêmement positives. Les participants ont salué la qualité du spectacle et l’accueil chaleureux des élèves.

École Franco-Niagara

Du côté de l’école Franco-Niagara, le projet a pris une ampleur encore plus importante. Développé pendant six mois en collaboration avec Mario Descoeurs, enseignant de musique, et Éric Keunne, directeur de l’établissement scolaire, le dîner-spectacle intergénérationnel organisé pour la fête des Mères a réuni une centaine de participants, atteignant pleinement son objectif.

L’événement, organisé avec le Club Renaissance et le Foyer Richelieu, rendait hommage aux mamans dans une atmosphère festive et conviviale. Les jeunes étaient impliqués à tous les niveaux : préparation du repas avec les élèves du programme Tourisme et Hôtellerie dirigé par l’enseignant Mathieu Cyr, service aux tables, décoration de la salle, accueil des visiteurs et prestations musicales.

Dans son mot de bienvenue, Fayçal, élève de 8e année, a chaleureusement accueilli les invités : « C’est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd’hui pour ce dîner-spectacle intergénérationnel destiné à rendre hommage aux personnes les plus précieuses, nos mères. »

Pour sa part, le directeur Éric Keunne a rappelé la vision de l’école : « Embrasser le passé tout en construisant l’avenir avec les jeunes ». Il a également exprimé son souhait que cette initiative marque « le début d’une belle aventure communautaire ».

Très émue, Muriel Thibault-Gauthier a souligné la qualité professionnelle de l’organisation. Les décorations, les cartes personnalisées remises aux participantes pour la fête des Mères et l’implication des jeunes ont particulièrement touché les invités. « Je n’ai jamais entendu parler en français comme aujourd’hui », a-t-elle confié avec émotion.

La journée s’est poursuivie dans une ambiance festive grâce au groupe Dan and Friends (Daniel Allaire, Marie Léveillé et le batteur Gaétan), venu gracieusement du Nord ontarien. Pour l’occasion, la formation était accompagnée d’une dizaine d’élèves de Franco-Niagara. Les chansons des années 1960, 1970 et 1980 ont rapidement fait chanter, taper des mains et même danser les aînés du Club Renaissance.

Au-delà du succès de ces deux événements, la présidente du Club Renaissance souhaite maintenant assurer la continuité de ces partenariats. Le format de 11 h à 14 h semble parfaitement convenir, et de nouvelles idées sont déjà en train de faire leur chemin.

Pour Muriel Thibault-Gauthier, une chose est certaine : « Une initiative intergénérationnelle inédite s’amorce à Welland pour faire rayonner la langue et la culture françaises. »

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Photo : Muriel Thibault-Gauthier (Club Renaissance) est entourée de l’équipe Viamonde. De gauche à droite : Sabrina Go, Martin Boudreault, Eric Keunne, Mathieu Cyr, Mme Muriel, Mario Descoeurs et Sabah Attar. (Photo : C. Beaupré)