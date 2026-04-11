Richard Caumartin

Au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC), les membres accueillent le printemps avec un brunch annuel style « cabane à sucre », une tradition de plus de 60 ans déjà. Le 22 mars, une vingtaine de bénévoles, sous la direction de Pauline Lemay et la coordination de JoAnn Marceau du CCFC, ont préparé et servi un repas typique du temps des sucres.

Les amateurs viennent de partout en région pour déguster le sirop produit par la famille de Paul Lemay, pionnier de la communauté et vice-président du CCFC. Chaque année, il arrête la production à 200 gallons de sirop d’érable en avril, ce qui est suffisant pour fournir à la demande de sa clientèle et pour sa grande famille. Au fait, saviez-vous qu’il faut 40 litres de sève pour produire un litre de sirop d’érable?

Pour mettre un peu de chaleur et une ambiance de fête pendant que les participants attendaient que le repas soit servi, les organisateurs ont fait jouer de la musique traditionnelle canadienne-française. Fèves au lard, saucisses, jambon, œufs brouillés, pain doré et crêpes remplissaient les assiettes des nombreux convives qui couvraient généreusement le tout du délicieux sirop. Un vrai régal pour ceux qui aiment se sucrer le bec.

Puis, pendant que Paul Lemay et son fils chauffaient le sirop avant de le verser sur la neige à l’extérieur du Centre communautaire pour servir la tire d’érable comme dessert, les bénévoles s’affairaient à vendre des billets pour le tirage moitié-moitié et des livres de recettes écrits par des pionnières de l’organisme au profit du CCFC.

Cette activité intergénérationnelle attire chaque année de nombreuses familles de Cambridge, Kitchener et Waterloo qui, en plus de bénéficier d’un brunch digne des meilleures cabanes à sucre, en profitent pour rapporter à la maison quelques conserves ou litres de ce nectar canadien considéré comme un trésor national.

Photo : Le brunch attire de nombreuses familles chaque année.