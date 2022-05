Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 29 avril l’investissement de 10,3 millions $ pour la construction de la nouvelle École élémentaire Viamonde à Hamilton Ouest.

Cet investissement, annoncé par Sam Oosterhoff, le député provincial de Niagara-Ouest, permettra de créer 271 places pour les élèves et 49 places en services de garde d’enfants agréés dans le cadre de l’engagement du gouvernement de Doug Ford visant à construire des écoles ultramodernes pour les jeunes de l’Ontario.

Le projet fait partie d’un investissement de près de 500 millions $ à l’échelle de la province pour soutenir la création de nouvelles places dans les écoles et les services de garde d’enfants qui a été récemment annoncé par Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation. L’investissement global soutiendra la création de 37 projets touchant les écoles, parmi lesquels 23 projets visent les centres de services de garde d’enfants.

Ce financement permettra d’ajouter près de 15 700 nouvelles places pour les élèves et 1 502 places en services de garde d’enfants agréés dans les écoles de l’Ontario.

« La nouvelle École élémentaire Viamonde dans Hamilton Ouest est une excellente nouvelle pour notre collectivité, a déclaré Sam Oosterhoff, le député provincial de Niagara-Ouest. Cet investissement offrira choix et flexibilité aux familles et de nouvelles possibilités pour les enfants de Hamilton. »

« Nous bâtissons de nouvelles écoles, nous créons des places en services de garde d’enfants plus abordables et nous offrons de l’espoir et des possibilités aux élèves de l’Ontario qui apprennent dans des salles de classe plus normales et plus sécuritaires, a ajouté Stephen Lecce, le ministre de l’Éducation.

Nous sommes convaincus que les élèves méritent de poursuivre leur apprentissage en personne, dans des locaux modernes, reliés à Internet, accessibles et dotés de très bons systèmes de ventilation.

C’est pourquoi notre gouvernement octroie cet investissement majeur qui permettra d’accélérer les travaux de construction pour que les parents, les élèves et les collectivités puissent en profiter. »

« Nous sommes heureux de cette annonce qui prévoit la construction d’une toute nouvelle école élémentaire laïque de langue française dans la portion ouest de la ville d’Hamilton, a déclaré Benoît Fortin, vice-président du Conseil scolaire Viamonde. Cette nouvelle école viendra solidifier l’offre Viamonde dans la 5e plus grande ville de la province où de nombreux francophones et francophiles sont établis.

Nous remercions le gouvernement de l’Ontario, qui, en investissant toujours plus dans de nouvelles écoles de langue française, reconnaît les besoins spécifiques de la communauté franco-ontarienne et contribue ainsi à sa pérennité. »

L’École élémentaire publique de Hamilton Ouest (dénomination temporaire) sera située au 125, Rifle Range Road, à Hamilton. Le Conseil scolaire Viamonde diffusera d’autres informations concernant ce projet au cours des prochaines semaines.

Source : Conseil scolaire Viamonde