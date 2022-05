Le Concours régional d’Épelle-m oi Canada (ÉMC) pour les régions de Halton-Peel, Toronto et Niagara a eu lieu le 30 avril à l’école Sainte-Anne à Milton. Les participants provenant des écoles du secteur se sont affrontés pour gagner leur laisser-passer pour le championnat national des cycles primaire, moyen et intermédiaire qui aura lieu le 29 mai dans la région de Toronto.

La journée a commencé avec l’interprétation de l’hymne national et de la chanson thème d’ÉMC, Si tu aimes le français. Le matin était réservé aux compétitions des cycles primaire et moyen, et l’après-midi aux compétitions du cycle intermédiaire, suivi de la remise des prix.

« Cette année encore, nous avons rassemblé une cinquantaine de jeunes francophones et francophiles et leur avons donner la possibilité de célébrer leur apprentissage de la langue française , explique Édith Taki, coordonnatrice des régions du Centre-Sud-Ouest (Halton-Peel, Niagara, Cambridge et Toronto).

« Les jeunes répartis par cycle – primaire, moyen ou intermédiaire – selon leur âge, ont été récompensés par les partenaires d’ÉMC et la communauté présente en grand nombre pour les soutenir. »

À noter la présence du maire de Milton, Gordon Krantz, lors de la cérémonie d’ouverture et du député fédéral de Milton, Adam Van Koeverden, à la cérémonie de clôture.

La compétition a débuté vers 9 h et s’est terminée avec une célébration accompagnée de musique et d’un léger repas offert par le comité organisateur (Marie-Thérèse Awitor, co-présidente d’ÉMC pour Halton-Peel, Nora Stewart de la région de Halton-Peel, Béatrice Groux, co-présidente d’ÉMC pour la région du Niagara, et Édith Taki).

Les jeunes champions ont reçu chacun un certificat de participation signé par le maire de Milton qui les a remis en personne à quelques participants. Le député Van Koeverden a, quant à lui, remis les certificats aux gagnants de chaque cycle.

« Merci à tous les bénévoles qui ont répondu présent pendant cette semaine de l’Action bénévole, à tous les parents qui font confiance au programme en aidant leurs enfants à pratiquer et à participer au concours. Vive la francophonie! », a conclu Mme Taki.

NOMS DES FINALISTES

Cycle primaire

Enrique Jara École Ange-Gabriel (Halton-Peel)

Victoria Tinoco École Saint-Noël-Chabanel (Toronto)

Timileyin Iwajomo Ste-Jeanne-d’Arc (Halton-Peel)

Cycle moyen

Sophie Wilson École Pierre-Elliott-Trudeau (Toronto)

Bradley Choi René Lamoureux (Halton-Peel)

Edward Beaulieu René-Lamoureux (Halton-Peel)

Cycle intermédiaire

Lucas Cowhig École Sainte-Trinité (Halton-Peel)

Mayeda Razan Collège Français (Toronto)

Forsaint Mouajou École Jeunes sans frontières (Halton-Peel)

Photo : Les finalistes qui participeront au championnat national