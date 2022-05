L’École élémentaire catholique Saint-Philippe à Burlington a célébré, le mardi 3 mai, son 50e anniversaire. Pour l’occasion, une messe a été célébrée par Mgr Douglas Crosby, évêque du diocèse de Hamilton et son chancelier, Mgr Murray Kroetsch. Parents, anciens élèves de l’école et enseignants ont participé à la cérémonie. L’occasion coïncidait avec la célébration de la Saint-Philippe dans le calendrier catholique.

L’école a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 1971 officiellement mais en 1969, elle accueillait 73 élèves dans un édifice qu’elle partageait avec une école catholique de langue anglaise. En 1976, l’école a été transférée dans un édifice permanent et s’est fait nommer Saint-Philippe à la mémoire de Philippe Desjardins, fondateur de l’école. Aujourd’hui l’école compte 175 élèves. « Félicitations à la grande famille de Saint-Philippe pour vos 50 ans ! J’ai vu votre communauté scolaire grandir et devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Vous avez su, au fil des ans, faire votre place dans la ville de Burlington et vous faire reconnaitre comme une destination de choix et un lieu rassembleur », affirmait Dominique Janssens, conseiller scolaire du Csc MonAvenir pour la région de Halton.

La fête a été marquée par la présentation de l’œuvre commémorative La pièce d’or de Paul Rodrigue, ancien élève et parent de Saint-Philippe. « Nous avons discuté de la thématique « choisir notre chemin » et les qualités représentées dans l’esprit d’un voyageur (notre mascotte). Il a voulu imager un lien entre l’histoire de l’école et le futur, la collaboration et l’audace, la persévérance et le courage. Le bleu et le jaune sont les couleurs de l’école », explique le directeur Roger Lebel.

Au cours de la célébration eucharistique, M. Lebel a invité les participants à prier pour « que les jeunes voyageurs (les élèves) puissent trouver leur propre chemin et bâtir à leur tour ». Il souhaite voir se pérenniser l’œuvre de Philippe Desjardins, fondateur de l’école, ancrée dans les valeurs de confiance en soi et en Dieu.

Cette messe était l’une des activités organisées pour souligner le 50e anniversaire. Les autres activités ont été les journées portes ouvertes qui se sont tenues du 25 avril au 6 mai, la fête champêtre du 6 mai ainsi que l’atelier sur l’historique de l’école et de son fondateur, « le voyageur original Philippe Desjardins ».

« Cet anniversaire s’inscrit dans la Semaine de l’éducation catholique dans nos écoles célébrée, cette année, du 1er au 6 mai sur le thème « Rebâtir-Rétablir-Renouveler », a conclu Dominique Janssens à la fin de la cérémonie.

Photos : De gauche à droite : Dominique Janssens, Nicole Mollot du Csc MonAvenir, Roger Lebel et Angela Chirico, présidente du conseil d’école