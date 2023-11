Alexia Grousson

Le Centre francophone Hamilton (CFH) lance le projet Génération Franco-Influenceurs (GFI) pour les membres de la communauté de la région de Hamilton et de Niagara destiné à former six jeunes de 12 à 17 ans sur la création de contenu numérique.

« Nous voulions un projet qui impliquerait les jeunes, qui serait utile à toute la communauté de la GFI et qui permettrait de les former dans différents domaines afin d’améliorer les services en français déjà existants sur les réseaux sociaux et aussi d’en créer de nouveaux », explique Popina Muanga, chargée de projets au CFH.

GFIa donc pour objectif la création de comptes sécurisés sur les réseaux sociaux les plus populaires tels que TikTok, Instagram, Snapchat, Twitch et de les alimenter avec du contenu vidéo préparé et réalisé par les jeunes.

Ces contenus porteront sur le déroulement de leur année scolaire (événements prévus, les jeunes leaders et la promotion des services et des possibilités francophones offertes dans la région.

Cette initiative propose une formation avec des ateliers théoriques et pratiques pour accroître les connaissances dans plusieurs domaines. Chaque module est obligatoire et les horaires seront déterminés selon les disponibilités de chacun. Les thèmes abordés seront la création de contenu numérique (méthodes et techniques de montage), le marketing (promotion et monétisation du contenu créé), le journalisme (éthique journalistique, choix et pertinence du contenu), la modération de contenu (lutter contre le cyberharcèlement, règles d’or de la modération) et l’expression orale (aide à la prise de parole en public, écriture de discours, présence à la caméra).

« Le projet GFI vise surtout à engager davantage les jeunes francophones et à réduire les barrières sociales liées à l’intégration. Nous aimerions aussi augmenter le contenu en français sur les médias sociaux pour donner un meilleur accès à la communauté aux nouveautés et initiatives du Centre francophone et des autres organismes », conclut Mme Muanga.

Le CFH est en période de recrutement afin de commencer le projet en janvier 2024.

Photo (archives Le Régional) : Popina Muanga et Samantha Waechter du Centre francophone Hamilton