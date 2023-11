Alexia Grousson

Plus de 130 personnes étaient rassemblées au Club LaSalle de St. Catharines pour écouter les histoires de Jean-Guy Chiasson dans son rôle d’Antoine à Eustache. Ce spectacle a été présenté le dimanche 22 octobre en collaboration avec Le Griffon.

Un spaghetti « digne d’un repas servi dans un bistro italien », selon Jean Chartrand, a d’abord été servi et, pour rester dans le thème de la soirée, des chansons acadiennes ont diverti les convives et ajouté de l’ambiance. Les participants étaient fin prêts pour une soirée où le rire serait de mise.

Jean-Guy Chiasson, réputé pour son sens de l’humour et ses histoires farfelues, n’a pas manqué sa cible. « Notre ami était au sommet de son art. Cet humoriste raconte des histoires qu’il a inventées ou entendues chez lui, dans son petit village en Acadie. Il s’inspire de faits réels et les exagère pour faire rire. Par exemple, il a parlé de sa vie, de son village, de la jeunesse d’Eustache, de l’église, de sa nuit de noces ou encore de visites chez le médecin ou le dentiste.

« De plus, pour ajouter aux fous rires, il est habillé de façon farfelue, comme dans les années 1960. Nous avons littéralement ri pendant deux heures. Il s’agit d’une excellente source de thérapie pour les petits bobos du quotidien. M. Chiasson raconte des histoires qui nous touchent tous et auxquelles nous pouvons facilement nous associer et nous reconnaître », conclut Jean Chartrand.

Photo (Jean Chartrand) : Antoine à Eustache (Jean-Guy Chiasson) a déridé l’auditoire du Club LaSalle.