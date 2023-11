Alexia Grousson

Depuis 2011, l’Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 11 octobre comme la Journée internationale de la fille pour permettre la reconnaissance des droits et des défis auxquels les filles sont confrontées. C’est ainsi que le Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara (CSCHN) a décidé de célébrer l’événement en deux temps : à Welland, le 11 octobre, et à Hamilton, le 13.

« Le thème choisi était Mon temps est venu! … de réaliser que je suis importante, capable, et que j’ai une vision de la vie et de décider ce que je veux, des actions et des étapes qui vont me permettre d’atteindre ma vision », explique Esperance Ngendandumwe, intervenante en prévention et sensibilisation en matière d’agressions au CSCHN.

Les jeunes filles âgées de plus de 12 ans étaient chaleureusement invitées. Le repas et les billets d’autobus leur avaient été offerts. Au total, une quinzaine d’adolescentes y ont participé.

« Les participantes ont apprécié que le CSCHN valorise les filles et qu’il prenne le temps de préparer une telle célébration. La planification minutieuse a porté ses fruits. L’ambiance était chaleureuse et accueillante. Les jeunes filles se sont senties spéciales et ont également reçu un cadeau.

« Dans ce cadre convivial, autour d’un bon repas chaud, chacune d’elles a eu l’occasion de créer son propre tableau d’inspiration permettant de visualiser ses rêves, ses objectifs tout en motivant et en incitant à des actions pour les concrétiser.

« Cette activité créative leur a permis de faire leur propre introspection, de prendre conscience de leurs valeurs, de leurs forces, de leurs qualités, de leur résilience et même des obstacles éventuels à surmonter. Ce fut un merveilleux moment de partage et d’échanges sur la vision de la vie dans une ambiance de joie et de fête, ajoute Mme Ngendandumwe.

« Cette journée rappelle que les filles sont des membres importants de la société, qu’elles ne sont jamais trop jeunes pour construire leur avenir et qu’elles sont capables de créer un monde meilleur pour elles et pour les générations futures. Chaque fille compte, chaque fille est unique et importante, chaque fille est capable. Chaque fille a un pouvoir intérieur, un pouvoir de s’accomplir », conclut l’intervenante.

Photo CSCHN. Une participante brandit fièrement son tableau d’inspiration.