Jusqu’au 31 janvier 2020, le Musée de Welland (140, rue King) présente une exposition sur Atlas Steels. Parmi les familles établies de longue date dans cette ville, il serait difficile d’en trouver une dont au moins un de ses membres n’ait jamais travaillé pour cette entreprise. En effet, Atlas Steels compte un siècle d’histoire et a employé des milliers de résidents du Niagara, parfois de père en fils.

L’exposition focalise principalement sur ce qu’était la vie à l’usine dans les années 1940 et 1950, non seulement en termes professionnels mais aussi sociaux. Il faut cependant remonter en 1918 pour connaître les prémices de ce qui deviendra Atlas Steels dix ans plus tard. Le nom de l’aciérie changera tant soit peu au fil des ans tout comme la variété de ses produits. L’entreprise passera aussi entre les mains de divers propriétaires mais s’il est une chose qui demeurera inchangée pendant des décennies, c’est son importance économique à Welland : pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’oeil sur la taille de ses installations sur la rue Centre.

Atlas Steels continua à prendre de l’expansion même au coeur de la crise économique mais c’est sans conteste la Seconde Guerre mondiale qui lui donna une prééminence incontestée. En 1942, la compagnie employait 3000 personnes, produisant du matériel militaire pour le gouvernement. La fin du conflit ne signifia pas l’interruption de cette prospérité : en 1947, l’entreprise faisait affaire dans 53 pays et était le plus important producteur d’acier inoxydable et d’acier spécialisé de tout l’Empire britannique.

L’exposition retrace cet âge d’or sous tous ses aspects. Les visiteurs sont initiés au travail des employés mais aussi aux services de sécurité, aux loisirs fournis par la compagnie, aux hommages rendus aux travailleurs méritants, etc. L’exposition compte des artéfacts, des films, des photos dont notamment une intéressante série de clichés réalisés par le célèbre photographe Yousuf Karsh.

Atlas Steels a fermé ses portes en 2003. L’usine est demeurée désaffectée pendant quelques années jusqu’à ce que le site soit acheté et remis en état d’abord par MMFX puis ASW Steel Inc. Environ 125 personnes y travaillent toujours.

Bien que cela soit moins vrai de nos jours, Welland a été pendant toute son histoire une ville industrielle. Le musée, que ce soit par ses expositions permanentes ou temporaires, met en lumière cet aspect du passé.