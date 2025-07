L’esprit de camaraderie, la fierté citoyenne et la richesse culturelle étaient au cœur d’un rassemblement estival à St. Catharines, dans le Sud-Ouest ontarien. Dans une ambiance familiale, petits et grands ont profité d’activités festives favorisant la rencontre, le dialogue interculturel et la valorisation des initiatives locales.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Pour souligner la fête du Canada, l’organisme ViaCASA a convié les membres des communautés ethnoculturelles de la région du Niagara à une célébration festive et inclusive le 1er juillet dernier, au parc Montebello de St. Catharines. L’événement, attendu avec enthousiasme, s’inscrivait dans une volonté de tisser des ponts entre les cultures et de renforcer les liens communautaires dans un cadre chaleureux et accessible à tous.

« La fête du Canada est l’occasion de nous rassembler et de célébrer nos différentes origines autour de l’unifolié, d’être reconnaissants et de souligner les valeurs qui définissent notre pays, explique la présidente de ViaCASA, Kankou Camara. Il s’agit de l’inclusion, du respect, de la liberté et de la solidarité. Nous travaillons ensemble à bâtir un avenir juste, inclusif et durable pour tous. »

Prenant la parole à son tour, le vice-président de l’organisme, Lanciné Koulibaly, a tenu à remercier Patrimoine canadien ainsi que les commanditaires communautaires pour leur appui financier. Ce soutien a permis la réalisation d’un événement essentiel au rapprochement des familles et au renforcement des liens entre les communautés francophones et ethnoculturelles.

Autour du pavillon couvert, des kiosques mettaient en valeur le dynamisme local. Des commerçants francophones et des petits entrepreneurs issus de la diversité présentaient une variété de produits : vêtements africains et arabes, accessoires, artisanat, produits de beauté naturels. Il y avait également des panneaux affichant des extraits de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que de la déclaration canadienne des droits de 1960. Cette exposition visait à rappeler les fondements démocratiques du pays, tout en soulignant l’importance de la participation citoyenne.

Pendant que les adultes faisaient le tour des kiosques, les enfants savouraient les hot dogs et hamburgers offerts gratuitement. Des jeux en plein air, des activités ludiques et des rires fusaient, illustrant l’esprit familial de la journée. L’ambiance conviviale reflétait les missions portées par ViaCASA : prévention du décrochage scolaire, développement des compétences en entrepreneuriat et en leadership, autonomisation des femmes, ainsi que lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

« L’objectif de cette fête extérieure est d’abord et avant tout de briser l’isolement et d’encourager un plus grand nombre de personnes à promouvoir leur diversité dans notre milieu multiculturel », a conclu Mme Camara.

Au-delà des festivités, la journée a permis aux familles de créer de nouveaux liens, de découvrir les services communautaires francophones et de célébrer leur appartenance à un pays où leurs différences sont vues comme une richesse collective. L’initiative de ViaCASA aura ainsi contribué à renforcer le tissu social et à faire rayonner les multiples identités culturelles qui composent la mosaïque canadienne.

Photo : Des participants à la fête du Canada (Crédit : journal Le Régional)