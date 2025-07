Réunissant familles et partenaires communautaires, la communauté congolaise de Hamilton a célébré la fête nationale du Congo sous le signe de la cohésion. Un événement festif et engagé, reflet du multiculturalisme canadien, qui souligne la contribution essentielle des diasporas à l’essor social, culturel et économique du pays.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

La communauté congolaise de Hamilton, l’une des plus importantes de la région, a rassemblé ses membres au Centre polonais pour souligner la fête nationale congolaise du 30 juin, marquant l’indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. L’événement, organisé avec l’appui du Centre francophone Hamilton et de la Fondation Trillium, s’est déroulé sous le thème « Cohésion et unité ».

Ce choix thématique, plus que symbolique, fait écho aux liens solides entre les membres de la diaspora congolaise et à leur volonté de faire front commun, malgré les crises humanitaires et les conflits persistants dans l’Est de leur pays d’origine.

En ouverture, Lanciné Koulibaly, directeur général du Centre francophone Hamilton, a rappelé la richesse du multiculturalisme canadien. « Le Canada est un pays construit par des générations venues des quatre coins du monde. Ici, la diversité n’est pas un obstacle, mais une force qui nous unit et nous enrichit », a-t-il affirmé, saluant la vitalité culturelle des communautés francophones issues de l’immigration.

Jean-Claude N’Da, du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, a également pris la parole. À l’occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme, célébrée deux jours plus tôt, il a invité l’assistance à réfléchir à la pluralité des identités culturelles au pays : « Il n’y a pas de culture unique au Canada. Chacun ici a une histoire à partager, une culture à faire rayonner. »

Après un généreux buffet de spécialités congolaises, le Dr Eli Tshibwabwa, médecin et professeur en santé mondiale, a livré une conférence émotive sur la nécessité de préserver l’unité au sein des communautés congolaises de la diaspora. Originaire de Lubumbashi et maintenant enseignant à l’American University of Antigua, il a encouragé les familles à transmettre les valeurs fondatrices de l’indépendance à la nouvelle génération. « Nous sommes les gardiens d’un héritage. Transmettons la dignité, la solidarité et la foi en l’avenir à nos enfants », a-t-il lancé.

La présidente de la communauté congolaise de Hamilton, Nancy Muinda, a clôturé les discours en exprimant sa fierté : « Notre communauté est forte et résiliente. Nous contribuons activement à la richesse culturelle et économique du Canada. Levons notre verre à notre indépendance et à notre solidarité ici, dans notre pays d’accueil. »

La soirée s’est poursuivie en musique, avec une prestation de rumba congolaise assurée par Claude et cloclo, suivie du groupe Airzaire, dans une ambiance festive où l’identité congolaise brillait de mille feux.

Cette célébration illustre la manière dont l’immigration culturelle transforme le paysage canadien. En partageant leur culture, leurs récits et leur engagement social, les communautés comme celle des Congolais de Hamilton renforcent non seulement leur sentiment d’appartenance, mais participent activement à l’édification d’un Canada pluraliste, inclusif et uni.

Photo : De jeunes bénévoles montrent fièrement le drapeau congolais