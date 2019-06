En ces temps d’austérité budgétaire au gouvernement provincial, bon nombre d’organismes se sont retrouvés pris au dépourvu lorsque leurs subventions ont été réduites sans préavis. Le Centre francophone Hamilton n’y a pas échappé mais la volonté et la débrouillardise de son équipe ont permis d’organiser un FrancoFEST à la hauteur de la réputation de l’événement. Pour oublier la grisaille politique (et météorologique!), les francophones et francophiles auront ainsi l’occasion d’aller à la rencontre d’une belle brochette d’artistes.

Que dire en effet d’un festival dont le coup d’envoi est donné par la musique éclatée de la formation Amélie et les Singes bleus? Ou encore une animation assurée par Stef Paquette, sympathique artiste aux mille étiquettes? Ou un spectacle de clôture mettant en vedette l’énergique et populaire groupe folklorique Les Rats d’Swompe? Voilà de quoi piquer la curiosité de plus d’un!

Ce ne sont là que quelques aspects du FrancoFEST 2019 qui, les 21 et 22 juin prochains au parc Gage, mettra aussi l’accent sur les jeunes. Le Hamilton Youth Steel Orchestra, le groupe de l’École secondaire Gabriel-Dumont gagnant du Prix Coup de Coeur FrancoFEST du festival Monde le son, le groupe de l’École secondaire Toronto Ouest, Sarah Jubinville de l’École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys de Brantford et la chorale de l’École élémentaire catholique Notre-Dame de Hamilton seront ainsi de la partie.

Ils évolueront auprès d’artistes professionnels de tous les styles : la compagnie BoucharDanse présentera sa création Les Moutons; Diogo Ramos fera découvrir sa musique franco-brésilienne; UNI-T électrisera l’assistance avec ses rythmes hip-hop; Dave Gould étonnera avec ses étranges instruments de percussion; Trevor Copp fascinera avec son spectacle de mime; Marco le clown amusera petits et grands et les animaux du spectacle Ultimutts en mettront plein la vue.

De nombreuses activités (bingo, tournoi de washers, structures gonflables, etc.) ne laisseront aucun temps mort aux festivaliers de tous âges qui pourront également trouver de quoi se mettre sous la dent. Le FrancoFEST sera donc, encore cette année, un rendez-vous incontournable pour toute la famille.

PHOTO: Le spectacle des Ultimutts avait été très courru par les années passées.