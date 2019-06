Il semble que le sort de l’ancien aréna de Pelham et du terrain qu’il occupe soit désormais scellé. Le conseil municipal s’est prononcé en faveur de la vente d’une partie du terrain à des fins de développement résidentiel. L’aréna, la remise, la cour multifonction et la plus grande partie du stationnement feront donc place à une rue bordée de maisons tandis que la municipalité conservera quelques places de stationnement, le terrain de soccer, la cour de tennis, le terrain de jeux et le boisé. Pelham a donc pris la décision de se débarrasser de la portion la plus problématique de la propriété et de garder ce qui pouvait être encore utile à peu de frais.