Les familles de diverses origines ont convergé vers l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours pour célébrer l’Épiphanie dans un esprit de partage et de convivialité. Entre musique, danse et gastronomie internationale, cette rencontre a permis aux communautés immigrantes catholiques francophones de proclamer leur foi et de faire rayonner leurs cultures.

Christiane Beaupré – IJL – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le dimanche 4 janvier, la paroisse francophone de Hamilton a accueilli près de 300 fidèles venus célébrer l’Épiphanie lors d’une messe riche en couleurs et en émotions. L’événement a mis en valeur la diversité culturelle de la ville, rassemblant des familles provenant d’Afrique, d’Amérique et d’Europe autour de la foi et du partage.

Cette célébration eucharistique a été assurée par le curé de la paroisse, père Lourdy Dorismond, accompagné de servants de messe et de membres du comité paroissial. Le défilé des drapeaux représentant les communautés culturelles a donné le ton à cette fête animée dans diverses langues.

Les drapeaux du Burkina Faso, du Burundi du Canada, du Cameroun, du Congo (Brazzaville), de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Gabon, d’Haïti, de l’Île Maurice, du Pérou, du Portugal, de la Pologne, de la République démocratique du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Togo ont été placés devant l’autel pour l’occasion.

Les paroissiens, du plus jeune au plus âgé, ont porté leurs costumes traditionnels avec fierté, tandis que plusieurs chorales de Toronto – Bon Berger, Famille de Dieu, Cœur immaculé de Marie et Notre-Dame – ont animé la messe avec chants et musique. Des moments de danse ont ponctué l’eucharistie, notamment lors de l’offrande des jeunes du Congo et d’un groupe d’adolescents vêtus de leurs habits culturels, offrant aux fidèles un spectacle vivant et inspirant.

Dans son homélie, le père Dorismond a salué le parcours des immigrants : « Vous avez quitté vos familles, vous avez fui la dictature et l’oppression, la pauvreté et la violence pour trouver, au Canada, la paix et l’opportunité d’une meilleure vie. Je vous accueille au nom de l’Église dans cette paroisse comme des reines et des rois venus de tous horizons. Votre présence, au cœur de cette paroisse, en fait la plus belle du diocèse de Hamilton. Merci surtout à Laure Awounvo, présidente du comité organisateur, aux bénévoles pour ce beau succès, et à vous tous venus de toute la région pour faire reconnaître votre culture. ».

La messe a été suivie d’un repas communautaire où les participants ont pu goûter à des plats provenant de tous les pays représentés. Ce moment de partage a offert aux nouveaux arrivants francophones l’occasion de créer des liens, de renforcer leur réseau et de découvrir des services en français.

Après le repas, des fidèles originaires du Burkina Faso, du Burundi, du Canada, Cameroun, du Gabon, d’Haïti et de la RDC sont montés tour à tour sur l’estrade au son de la musique de leur pays d’origine, pour afficher les couleurs de leurs habits traditionnels et de leur drapeau. Ce défilé de mode culturel a fait place à une démonstration énergique de danse avec les jeunes, porteurs d’espoir pour l’avenir de la seule paroisse francophone de Hamilton.

Photo : Toutes les cultures étaient représentées dans le buffet. (Crédit : journal Le Régional)