Chrismène Dorme

La Communauté congolaise de Hamilton (CCH) à célébré, le samedi 20 décembre, une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de l’intégration. L’évènement, qui a marqué également la fin de l’année 2025, a réunit la communauté autour d’un programme culturel riche et de témoignages inspirants.

Pour la présidente de la CCH, Nancy Muinda, cette rencontre est bien plus qu’un simple rassemblement : « Cela me tenait à cœur à faire un activité pour les nouveaux arrivants, car moi-même, quand je suis arrivée à Hamilton, j’étais très touchée par l’accueil que l’on m’avait réservé. Depuis lors, c’est devenu ma ville de cœur, et j’ai le souvenir que les gens qui m’ont accueillie étaient très ouverts, et même mes enfants ont été touchés par cela. »

Elle insiste sur l’importance pour chacun de se sentir entouré dès ses premiers pas dans la communauté : « C’est primordial de se sentir accueilli par sa communauté et d’être entouré par des gens qui ont vécu la même expérience. »

La soirée était particulièrement animée. Selon la présidente, le déroulement a été pensé pour mettre en valeur les nouveaux membres de la communauté tout en valorisant les talents locaux. « Nous avons commencé par un mot de bienvenue de la présidente et la présentation des nouveaux arrivants, auxquels nous avons donné la parole. Il y a eu ensuite la remise de cadeaux, une prestation des jeunes de la communauté et l’artiste d’origine congolaise Nzola a animé la soirée », explique la présidente.

La deuxième partie de la soirée a laissé place aux expériences de vie : « Des congolais ont partagé leur parcours pour encourager les nouveaux, et les sages ont donné leurs conseils pour une meilleure intégration. » La fête s’est poursuivit autour d’un repas et d’un moment de célébration collective.

La rencontre a également été l’occasion d’aborder les avancées du programme Le français notre foyer , une initiative phare de la CCH visant à soutenir les familles congolaises dans leur intégration linguistique et scolaire.

Interrogée sur les perspectives pour l’année 2026, Nancy Muinda se montre déterminée à renforcer les initiatives existantes : « On continuera avec Le français dans nos foyers. Les mentors francophones vont être formés pour aider les familles qui rencontrent des difficultés avec le français. »

Ce programme, devenu essentiel pour de nombreuses familles, vise à accompagner les parents qui peinent à soutenir leurs enfants dans les écoles francophones, tout en facilitant leur participation à la vie communautaire.

La présidente annonce également plusieurs évènements majeurs pour 2026 : la troisième édition du Talent Show, un gala pour célébrer le mois de la Femme et honorer les mamans congolaises de Hamilton.

Par le biais de la journée du 20 décembre et les initiatives à venir, la Communauté congolaise de Hamilton poursuit des objectifs clairs : renforcer la solidarité, favoriser l’intégration et offrir un espace où chacun peut s’épanouir.

Photo (Crédit : archives Le Régional) : Nancy Muinda