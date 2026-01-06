Chrismène Dorme

En ce début de l’année 2026, l’Association canadienne-française de l’Ontario, régionale Hamilton (ACFO-Hamilton) annonce le renforcement de son équipe avec l’arrivée d’une nouvelle recrue. Cette embauche s’inscrit dans une démarche stratégique destinée à consolider les capacités de l’organisme et à mieux soutenir les familles francophones ainsi que ses nombreux partenaires communautaires.

Anika Kuhnert occupe désormais le poste de coordonnatrice à temps partiel. Elle apporte avec elle une solide connaissance du paysage politique local et une expertise reconnue, acquise notamment lors de son récent mandat à la présidence du Centre francophone Hamilton.

Son parcours professionnel et son engagement communautaire correspondent étroitement aux priorités actuelles de l’ACFO-Hamilton, comme le souligne sa présidente, Sonia Macaluso. « Le budget a nécessité une réorientation, c’est pour cela que nous avons changé de direction », indique-t-elle.

Dans ce nouveau contexte organisationnel, l’organisme souhaite mettre de l’avant « des profils variés, possédant une expérience de la politique locale et provinciale », un atout jugé essentiel pour une communauté linguistique évoluant en situation minoritaire.

« C’est une ressource indispensable ainsi que pour la communauté francophone de Hamilton », insiste Mme Macaluso, qui souligne l’importance de cette expertise pour défendre efficacement les intérêts francophones.

À l’approche des élections municipales prévues en 2026, cette dimension politique prend une importance particulière. L’ACFO-Hamilton entend approfondir sa compréhension des systèmes de gouvernance afin de mieux représenter les besoins et priorités de la communauté auprès des candidats L’objectif est clair : « écrire des lettres aux délégués, car nous aimerions que les demandes des francophones de la région soient réellement prises en compte », précise la présidente.

L’expérience d’Anika Kuhnert au sein du Centre francophone Hamilton constitue également un avantage stratégique pour l’organisme. « Elle connaît l’historique de Hamilton, et sa force est vraiment axée sur les enjeux politiques », affirme Sonia Macaluso. Ayant déjà collaboré étroitement avec des conseillers municipaux, la nouvelle coordonnatrice maîtrise les rouages administratifs et les dynamiques propres aux politiques municipales, ce qui représente un « énorme avantage » lorsqu’il s’agit de défendre les droits et les intérêts des familles francophones.

Parallèlement à cette nouvelle arrivée, l’ACFO-Hamilton souligne le retour de Tracie Daigle, présidente de l’organisme en 2012. Son engagement de longue date et sa connaissance approfondie du milieu communautaire viennent enrichir l’équipe. « C’est un plaisir que Tracie nous rejoigne, confie Mme Macaluso. Elle a occupé plusieurs postes au sein de la communauté francophone, notamment au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara ».

L’ACFO-Hamilton souhaite mettre de l’avant des projets rassembleurs et porteurs de sens pour 2026. Dans le but de « faire rayonner tout ce qui représente Hamilton, la communauté et honorer le cheminement des pionniers de la région », résume Sonia Macaluso. Avec une équipe renforcée et une vision résolument tournée vers l’avenir, l’organisme entend plus que jamais faire entendre et valoriser la voix francophone dans la région.

Photo : Tracie Daigle (Crédit : ACFO-Hamilton)