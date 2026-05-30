Le 25e anniversaire de l’Académie catholique Mère-Teresa (ACMT) a été souligné avec fierté lors d’une célébration réunissant élèves, parents, membres du personnel, anciens élèves, anciennes directions et membres du Conseil scolaire le mercredi 6 mai.

Depuis son ouverture le 7 septembre 1999, cette école secondaire s’est imposée comme un pilier essentiel de la communauté francophone et catholique de Hamilton en offrant à des milliers de jeunes une éducation de qualité dans un environnement inclusif, bienveillant et profondément enraciné dans ses valeurs.

L’événement a permis de revenir sur 25 années d’histoire marquées par la persévérance, la croissance et l’engagement collectif tout soulignant l’impact durable de l’école sur la réussite des élèves et le rayonnement de la francophonie dans la région.

Nicole Mollot, directrice de l’éducation, a souligné l’importance de ce jalon historique. « Quel honneur d’être parmi vous aujourd’hui pour célébrer le 25e anniversaire de l’ACMT — une école qui incarne depuis ses débuts la fierté francophone et catholique à Hamilton, a-t-elle déclaré. En 25 ans, elle a formé des milliers de jeunes qui sont devenus des leaders dans leur communauté, leur profession et leur famille. » Elle a également rappelé la résilience de l’établissement au fil du temps, malgré des défis liés aux infrastructures, sans jamais perdre de vue sa mission éducative.

La direction de l’école a également livré un témoignage empreint d’authenticité et d’émotion, rappelant qu’au-delà des murs, ce sont les liens humains qui définissent véritablement l’ACMT. Évoquant son arrivée en pleine pandémie, elle a souligné l’accueil chaleureux, les gestes du quotidien et l’esprit de solidarité qui lui ont permis de trouver, à l’ACMT, bien plus qu’un milieu de travail : une véritable famille.

Marcel Levesque, conseiller scolaire de Hamilton-Wentworth, a quant à lui insisté sur la portée identitaire et communautaire de l’école. « L’ACMT est bien plus qu’une école. C’est un ancrage. C’est un lieu où des générations de jeunes francophones ont appris à être fiers de leur langue, de leur foi et de leur culture, a-t-il souligné, en s’adressant aux élèves. En choisissant d’apprendre en français à Hamilton, vous affirmez avec courage que la francophonie a sa place ici. »

Il a mis en lumière la forte mobilisation autour du projet du futur centre scolaire communautaire au 700, chemin Garner Est, un projet rendu possible grâce à l’engagement des familles, du personnel et des partenaires municipaux.

« Votre école est un lieu où l’on apprend, mais aussi un milieu où l’on grandit dans la foi, le respect et le dépassement de soi », a affirmé Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire de Brant-Haldimand-Norfolk, régions desservies par l’ACMT. Mme Petit-Pas a souligné que le futur bâtiment, situé à proximité de la nouvelle autoroute reliant Hamilton à Brantford, contribuera à améliorer l’accessibilité et à réduire les temps de déplacement pour plusieurs élèves.

Au cours de la cérémonie, une plaque commémorative a été remise par le Conseil scolaire MonAvenir afin de commémorer cet anniversaire et reconnaître la contribution exceptionnelle de l’ACMT à la communauté.

Source et photo : Csc MonAvenir