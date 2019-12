La boutique CaribAfrica, sur la rue East Main, a depuis quelque temps fait place à un autre commerce : Renouveau LIH Donate. La propriétaire, elle, n’a cependant pas changé : Naomie César. Elle est cette fois épaulée dans cette aventure entrepreneuriale par son conjoint Marcelin Wildy, cofondateur de ce nouveau magasin.

Renouveau LIH Donate ne se confond pas entièrement avec le secteur privé. « C’est une entreprise sociale qui a pour mission d’aider les personnes sans domicile fixe, d’œuvrer en éducation et d’apporter un soutien aux personnes dans le besoin », explique M. Wildy.

Celui-ci était auparavant impliqué auprès de Liaison internationale des Haϊtiens (LIH), un organisme fondé en mars 2017 et basé à Montréal. « Naomie et moi, quand on s’est rencontrés, on travaillait déjà dans le social », raconte-t-il. La présence de nombreux clochards dans la région du Niagara et le désœuvrement affectant plusieurs personnes les a interpellés. « Quand je suis arrivé à Welland, j’ai vu la nécessité de créer quelque chose de neuf », poursuit Marcelin Wildy.

C’est ainsi que Renouveau LIH Donate a vu le jour le 20 septembre dernier. Il s’agit d’un magasin d’aubaines, ou une friperie comme l’appelleraient certains. En d’autres mots, le commerce reçoit des dons, règle générale des vêtements mais aussi des livres, jouets, décorations, etc., et les revend à très bas coût. Comme le nom de la boutique le laisse entendre, elle a pour mandat d’appuyer LIH et 50 % de ses revenus sont versés à cet organisme qui œuvre auprès des gens dans le besoin, principalement les nouveaux arrivants.

Naomie César est en contact avec plusieurs acteurs du milieu communautaire de Welland qui lui réfère des clients – dont certains bénéficient de bons d’achat fournis par des organismes – et aussi des employés potentiels. En effet, ceux qui éprouvent des problèmes psycho-sociaux ou d’employabilité peuvent y acquérir une expérience de travail et choisir des articles à leur goût dans le magasin.

Renouveau LIH Donate reçoit de nombreux appuis dans la communauté et ne constitue pas la seule initiative sociale du couple. Mme César invite d’ailleurs les gourmets à un souper-bénéfice aux saveurs haïtiennes qui se tiendra le 8 décembre à 17 h 30 à l’aréna de Welland au profit d’un voyage humanitaire au Costa Rica.

PHOTO : Marcelin Wildy et Naomie César