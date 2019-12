Le mardi 26 novembre, le Centre francophone Hamilton tenait son assemblée générale annuelle, la première depuis son déménagement sur la rue Mulberry, non loin du Spice Factory où l’organisme avait logé pendant quelques années.

Le Centre francophone, comme bon nombre d’acteurs du milieu culturel et communautaire, doit se serrer la ceinture depuis quelque temps : le financement se fait rare et cette situation ne changera pas du jour au lendemain. En ce qui touche les états financiers, quelques problèmes logistiques nécessiteront des ajustements et l’ébauche présentée à l’assistance, n’ayant pas encore été appuyée par le conseil d’administration, n’a pu être adoptée. Malgré une année difficile, l’organisme n’est pas en mauvaise posture en termes de budget et pourra continuer à s’acquitter de son mandat en évitant le pire.

Le rapport d’activités a d’ailleurs illustré que le Centre francophone Hamilton n’a pas chômé au cours de la dernière année : FrancoFEST, camp de mars et camp d’été, club de lecture, randonnées pédestres, résidence de création artistique avec Moonfruits et Wesli, etc. La participation, tant des francophones que des francophiles, aux activités a augmenté et, bien que l’organisme ait fait face à un roulement de personnel élevé, cette période d’instabilité semble être close avec l’embauche de Julie Jardel comme coordonnatrice culturelle.

Le Centre francophone Hamilton garde un œil sur 2020 : « Cette année, notre priorité, ce sont les partenariats », annonce Lisa Breton, directrice générale. Il ne s’agit pas que d’une question d’économies : « C’est pour la qualité des services. Chaque organisme, dans la communauté, travaille en silo : il y a des dédoublements, des pertes de ressources et les organismes en souffrent ». Une tendance déjà amorcé s’accentuera donc : la présence du Centre en dehors des activités culturelles et artistiques afin d’épauler les autres organismes.

Considérant le nombre croissant d’immigrants francophones à Hamilton, Mme Breton aimerait aussi que le Centre appuie des projets de développement économique. Encore une fois, cela nécessitera des partenariats.

Le conseil d’administration, pour 2019-2020, sera composé de Joël Anthony Forget, Clarence Seunarine, Marc Darrouzes, Fété Kimpiobi, Marie-France Lefort, Alex Sévigny et Caroline Reid Westoby. Les défis ne manqueront pas et l’organisme dispose heureusement d’employées et d’administrateurs chevronnés.

PHOTO : C’est dans ses nouveaux locaux que le Centre francophone Hamilton a fait le point sur la dernière année.