La matinée du mardi 26 novembre a pris une dimension particulière à l’École secondaire catholique Jean-Vanier de Welland alors que 30 candidats à la citoyenneté s’y sont réunis pour prêter serment.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) tient ce type de cérémonie en des lieux aussi accessibles que représentatifs de leurs communautés respectives. C’est d’ailleurs souvent dans des écoles que les immigrants sont invités à passer à cette nouvelle étape de leur vie qui symbolise leur enracinement dans leur pays d’accueil. À Jean-Vanier, l’école et le Conseil scolaire catholique MonAvenir étaient bien représentés, notamment par la conseillère Jo-Anne Thibodeau qui a livré un discours et félicité un à un les nouveaux citoyens.

Soulignons au passage qu’IRCC a remis à l’école un certificat de reconnaissance pour sa promotion des valeurs de la citoyenneté et son soutien aux nouveaux arrivants.

L’événement a été présidé par Gary Warner, professeur de littérature à l’Université McMaster aujourd’hui à la retraite et membre de l’Ordre du Canada. Le Dr Warner n’en était pas à sa première expérience en la matière. Dans son allocution, il a abordé des thèmes aussi divers que le multiculturalisme, les droits des citoyens et leurs responsabilités.

Chaque cérémonie de citoyenneté est certes unique et mémorable pour ceux qui sont appelés à passer d’une allégeance à une autre mais, pour les observateurs, elles présentent toutes les mêmes caractéristiques. Décorum assuré par des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des vétérans des Forces armées, récitation du serment, remise de certificats et de drapeaux canadiens, interprétation de l’Ô Canada, etc. : ils sont des centaines de milliers, d’un océan à l’autre, à s’être livrés à ce rituel au fil des décennies.

Originaires de 14 pays, les 30 nouveaux citoyens peuvent désormais se réclamer d’une patrie commune. Après la solennité de la cérémonie, les participants, leurs proches et tous ceux qui se trouvaient dans la salle pour veiller au bon déroulement du protocole se sont retrouvés autour de quelques gâteaux et des rafraîchissements. La page s’est ainsi tournée sur le destin croisé de ces Canadiens de fraîche date pour qui l’école Jean-Vanier aura été le théâtre d’un nouveau départ dans leur vie.

PHOTO (crédit photo : Csc MonAvenir) – Les nouveaux citoyens et les dignitaires