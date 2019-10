« Cents ans, ça se fête! » : c’est le slogan, presque le mot d’ordre, qui a été scandé le samedi 19 octobre à l’invitation de Muriel Thibault-Gauthier, présidente du comité organisateur des célébrations du centenaire de la paroisse Sacré-Cœur de Welland. Elle était loin d’être la seule à manifester son enthousiasme pour cet événement historique puisque le gala d’ouverture des festivités – qui se dérouleront pendant un an – a rassemblé 450 convives dans la salle paroissiale, une foule qui n’avait pas été vue depuis longtemps en ce lieu.

Mgr Bergie (à gauche) et le curé Hétu

Mais avant d’entamer les réjouissances, il convenait que les 100 ans de la paroisse soient d’abord et avant tout soulignés avec une messe d’envergure réunissant plusieurs prêtres et diacres ayant servi la paroisse au cours des ans de même que Mgr Gerard Bergie, évêque du diocèse de St. Catharines. La responsabilité de l’homélie avait été laissée au curé précédent, le père Julien Beaulieu, qui a proposé que le centenaire soit, en plus d’un hommage aux pionniers, une occasion de renouveau. « C’est un appel à vivre le temps présent dans la conscience du temps qui vient », a-t-il résumé.

Julien Beaulieu

La messe, qui comprenait une participation des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle, avait aussi une dimension symbolique et culturelle. Les drapeaux franco-ontarien et québécois côtoyaient ainsi les bannières des organismes catholiques. Une grosse bobine de fil, symbole de l’industrie textile qui a incité jadis des familles canadiennes-françaises du Québec à s’installer à Welland, et une tablette électronique, représentant le monde du travail d’aujourd’hui et de demain, illustraient quant à elles la communauté dans ses dimensions socioéconomiques. Un portrait du diacre Gérard Demers, décédé l’an dernier et qui avait participé à jeter les bases de la programmation du centenaire, a aussi été mis en évidence près de l’autel.

Après la messe, les fidèles ont été invités à se rendre dans la salle paroissiale où ils ont été rejoints par des fidèles des autres paroisses francophones du Niagara. Cette représentation régionale allait de soi puisque c’est dans la foulée de la fondation de la paroisse Sacré-Cœur qu’ont été mises sur pied ces autres paroisses et ces communautés catholiques de langue française continuent à entretenir des liens serrés. Pour ceux qui étaient curieux d’en apprendre davantage sur l’identité et l’histoire de ces communautés de foi ou simplement se remémorer des souvenirs, la « galerie inter-paroissiale » leur en mettait plein la vue. Créée par une équipe de bénévoles dévoués et avec la collaboration de plusieurs familles, il s’agissait d’une sorte de petit musée exposant une multitude de photos de pionniers et d’activités communautaires, des articles de journaux et quelques artéfacts.

Florence Jodoin

Pour certains participants à la célébration, l’histoire de leur paroisse et de la francophonie du Niagara se confondait avec leur histoire personnelle. Muriel Thibault-Gauthier, maîtresse de cérémonie, a ainsi souligné la présence, dans l’assistance, des convives les plus âgés dont Florence Jodoin, une centenaire de St. Catharines. Les anniversaires de mariage ont aussi été célébrés, dont celui de Paul et Adrienne Royer qui se sont juré fidélité il y a 70 ans.

La soirée comprenait aussi un souper et a été couronnée par un spectacle du prêtre-chanteur Robert Lebel qui a charmé le public avec ses mélodies apaisantes et inspirées.

Muriel Thibault-Gauthier

Du début jusqu’à la fin, la célébration a été un succès. L’exécutif du comité du centenaire, outre Mme Thibault-Gauthier, est composé de Lise Gagné, Raymond Audette, Linda Johnston et des pères Robert Hétu et Guy Fouda. Il est cependant injuste de se limiter à nommer ces quelques personnes tant sont nombreux ceux et celles qui ont contribué de diverses façons à l’organisation de cette journée. Une mention spéciale doit néanmoins être adressée à Daniel Roy qui a toujours été très engagé au sein de sa paroisse.

« On a grandi ensemble, fêtons ensemble! Honorons la mémoire des pionniers qui ont su bâtir quatre églises où il fait bon vivre et qui nous permettent de célébrer notre foi et notre francophonie, s’est exclamée Muriel Thibault-Gauthier. Perpétuons la tradition d’un peuple fier, attaché à son environnement francophone et à ses valeurs d’entraide et de respect. Un événement marquant comme celui-là permet de se revoir, de se rassembler, de se rappeler et de voir l’évolution de notre belle paroisse francophone et catholique! Cents ans, ça se fête! »

Le gala d’ouverture, comme son nom l’indique, n’est que le premier volet des célébrations du centenaire de la paroisse Sacré-Coeur. D’autres occasions seront offertes de souligner l’importance de cette institution dans l’histoire de Welland et la vie de ses résidents.

La messe a rassemblé curés, vicaires et diacres ayant servi la paroisse au cours des dernières années.

La messe a rassemblé de nombreuses familles.

La galerie « inter-paroissiale »

Au nom du comité organisateur, le franciscain Roland Bonenfant a remis un sac-cadeau à Paul et Adrienne Royer qui fêtaient leurs 70 ans de mariage.

Robert Lebel en spectacle