Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a dévoilé un nouveau logo lors de son AGA qui s’est tenue à Timmins le 26 septembre dernier. Cela vient renforcer la nouvelle vision et la nouvelle planification stratégique de l’organisation.

« La date exacte de parution du dernier logo du CCO n’est pas connue, mais il apparait dans nos documentations depuis les années 80, déclare Julien Geremie, directeur général du CCO. Depuis cette époque, quelques changements mineurs ont été apportés. La modernisation de notre logo représente un hommage certain envers nos racines, tout en ouvrant vers de nouveaux horizons. »

Le changement a été proposé en premier lieu aux employés et au conseil d’administration du CCO. Lors de ces présentations, il est apparu important de conserver une référence à l’ancien logo, notamment la couleur verte qui corrobore la francophonie et la forme hexagonale qui lie l’organisation au secteur coopératif.

Ce nouveau logo a été créé par Shout Media, une agence de Thunder Bay. Il renforce et modernise l’image de marque de l’organisme. Selon la langue cible, une version bilingue du logo est disponible. Les différentes couleurs vertes représentent la diversité des communautés franco-ontariennes.

Depuis le début de l’année 2019, plusieurs changements importants ont été menés au CCO et notamment ; un nouveau plan stratégique, deux nouveaux bureaux à Windsor et Thunder Bay, une vision et une mission renouvelées, un accent mis sur la vente de services de haute qualité, une augmentation du nombre d’employés de 12 à 17 personnes et des nouveaux services et programmes.

Le CCO se spécialise depuis 1964 dans le développement économique et social raisonné des communautés francophones et bilingues de l’Ontario. Le mandat que poursuit l’organisation depuis plus de 55 ans est simple : contribuer à l’essor de l’économie sociale dans les collectivités par la coopération.

SOURCE: Conseil de la coopération de l’Ontario