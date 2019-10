Le 17 octobre dernier, des membres de l’équipe organisatrice des prochains Jeux du Canada accueillaient une quarantaine de francophones à l’hôtel de ville de Welland dans le cadre d’une session d’information. En effet, du 6 au 21 août 2021, les jeux d’été se tiendront dans la région du Niagara et parmi les nombreuses tâches qui incombent aux organisateurs, se trouve celle de recruter des bénévoles capables de s’exprimer en français, une nécessité pour un événement d’envergure nationale.

Heureusement, la région compte une grande communauté francophone et c’est d’abord au sein de celle-ci que les Jeux du Canada comptent trouver les 600 bénévoles bilingues (sur un total de 4000) qui accueilleront les 5000 athlètes et les milliers de spectateurs venus de partout. Ceux qui consacreront temps et énergie aux Jeux seront affectés à différentes tâches en fonction de leur choix et de leurs aptitudes : transport, communication, services alimentaires, aménagement des sites de compétition, etc. La plupart travailleront pendant les deux semaines que dureront les Jeux mais plusieurs seront amenés à s’impliquer avant ou après.

C’est déjà le cas de quelques résidents de la région du Niagara dont Susan Morin et Francine Legault, respectivement présidente et membre du comité de travail aux langues officielles, qui se sont adressées à l’assistance pendant la séance d’information. Ceux qui désirent faire leur part dans cette grande aventure collective devront cependant patienter un peu : le portail internet d’inscription et de gestion des bénévoles sera lancé à l’automne 2020.

« Créer des jeux comme ça, c’est comme créer une ville qui va durer deux semaines », a commenté Mme Morin face à la complexité et au caractère imposant de la logistique déployée. Les compétitions ont été réparties entre les municipalités de la région de même que les activités socioculturelles, de sorte que c’est l’ensemble de la Péninsule qui vivra au rythme de cet événement. Le Niagara en retirera des avantages sur le long terme au plan des infrastructures avec les fonds qui seront investis dans l’amélioration du centre d’aviron Henley et la création du Parc des Jeux du Canada, un complexe sportif de haut niveau.

L’appel est donc lancé à tous les francophones qui voudraient contribuer à la tenue des Jeux et par-delà mettre la communauté franco-ontarienne sur la sellette. « Faites partie de la famille parce que ça va être pas mal excitant! », a résumé Susan Morin.

PHOTO: Susan Morin présente la dimension francophone des Jeux du Canada.