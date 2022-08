Trinity Tutti, originaire de Welland, aura l’occasion de défendre son titre des Jeux du Canada tout près de chez elle. L’athlète âgée de 22 ans a remporté le lancer du disque et s’est classée troisième au lancer du poids aux Jeux d’été du Canada de 2017. La championne canadienne en titre, qui ne participera qu’à l’épreuve du disque à Niagara 2022, est ravie que les Jeux se tiennent près de chez elle.

« C’est génial. Évidemment, c’est une superbe expérience et on s’amuse beaucoup. C’est super de voir les jeunes athlètes de la relève qui sortent de leurs coquilles et qui se défoncent. »

La diplômée de l’école secondaire Eastdale a déjà un C. V. sportif impressionnant : elle a représenté le Canada aux Championnats du monde d’athlétisme cette année. Toutefois, cela ne l’empêche pas de profiter de sa semaine à Niagara. « L’ambiance est géniale et c’est incroyable de participer aux Jeux si près de chez moi. Pour moi, c’est une compétition comme une autre, et je vais m’efforcer de faire de mon mieux et voir ce qui se passe. »

Son classement en 30e position au lancer du disque lors des championnats mondiaux est toujours frais dans son esprit. « J’ai pris une raclée, mais en même temps, c’était une expérience formidable de concourir et de m’entraîner avec les meilleures athlètes de la discipline au monde et d’être témoin de leur intensité, a dit Tutti, qui se classe 39e au monde au lancer du disque. Quand on est là, on se dit « wow, je veux être comme elles ». C’est facile lorsqu’on s’entraîne seul et qu’on n’a pas encore vécu une expérience avec des athlètes plus expérimentés, par exemple lancer avec Valarie Allman, Sandra Perković, et d’autres athlètes très connues. On les observe alors qu’elles s’entraînent et qu’elles travaillent fort. »

C’était une excellente expérience d’apprentissage. « J’ai appris qu’on ne peut pas remplacer l’expérience par l’entraînement. On ne s’en rend pas compte avant d’être là. J’espère pouvoir utiliser ce que j’ai appris cette année si je participe encore aux championnats du monde l’année prochaine. Je connais le processus, le camp d’attente, les chambres d’appel, et toutes ces grandes choses qu’il faut apprendre. »

Lorsqu’elle a participé aux championnats mondiaux, Tutti n’était pas encore au même niveau que les meilleures athlètes de la discipline, et elle n’a pas donné sa meilleure performance.

« J’ai lancé cinq mètres en dessous de mon record personnel, donc c’était une claque. Cependant, je suis encore très jeune par rapport à beaucoup d’entre elles, et je crois que je serai à leur niveau lorsque j’aurai leur âge, ou plus tôt, j’espère! »

L’athlète médaillée d’or au lancer du poids et médaillée d’argent au lancer du disque aux Championnats panaméricains des moins de 20 ans habite et s’entraîne à Toronto depuis quatre ans. Elle a déménagé à la grande ville après avoir terminé l’école secondaire.

« C’est beaucoup de travail, mais je suis contente en même temps. Je ne crois pas que j’aurais pu atteindre mes objectifs sinon », ajoute Tutti, membre du SISU Throws Club.

Tutti, qui a également décroché la médaille d’or au lancer du poids et au lancer du disque aux Championnats canadiens d’athlétisme de 2019, s’entraîne cinq jours par semaine à Toronto. Elle croit avoir trouvé l’endroit parfait pour développer ses compétences.

« C’est vraiment génial d’avoir un bon système de soutien qui comprend mes coéquipiers, les entraîneurs de musculation et de conditionnement et mon entraîneur Richard (Parkinson). Ils me disent « Il faut juste t’en sortir aujourd’hui, et ça en vaudra la peine à long terme. »

Parkinson a eu beaucoup d’influence sur sa carrière. « L’aspect technique est très important, mais il nous inscrit à des compétitions et il nous prépare. Il s’occupe de toute la programmation, et parfois il nous embête, mais évidemment, c’est un excellent entraîneur. Je ne serais pas capable de suivre ce parcours sans lui. Il est très compréhensif, notamment quand on passe une mauvaise journée, il nous lâche un peu. Mais il sait pousser lorsqu’on a besoin d’être poussé. »

Tutti croit qu’elle s’est améliorée comme lanceuse sur le plan physique et mental. « Je suis beaucoup allée en thérapie et je travaille sur la santé mentale et la performance. C’est une question de mûrir chaque année. J’étais ici en 2017 et maintenant quand j’y repense, comment j’étais à cette époque, et comment je suis là aujourd’hui, c’est fou. »

La thérapie a joué un rôle important pour favoriser son développement et sa maturité. « Je crois que c’est important de ne pas avoir de démons qui te pèsent dessus parce que tu as traversé des périodes traumatisantes. Si on ne s’attaque pas au problème, ça risque d’affecter la performance lorsqu’on s’entraîne ou qu’on est en compétition. On y réfléchit plutôt que de le laisser derrière nous et de se concentrer sur le présent. »

Elle a traversé une période difficile l’année dernière. « Je vivais dans le passé et je ne faisais pas face à certaines choses, et maintenant que j’ai tout abordé, j’ai l’impression d’avoir fait du chemin. Participer aux championnats du monde cette année était énorme pour moi. Être mentalement préparée, avoir hâte plutôt qu’être nerveuse et penser à autre chose que de penser du mal de moi. La différence est énorme. »

Son principal objectif est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024. Elle reconnaît que pour l’atteindre, elle devra travailler fort et faire preuve de dévouement. « Il faudra probablement que je lance quelques mètres plus loin, et que je lance de manière plus consistante. » La norme de qualification automatique pour les Olympiques est d’environ 63,5 m, et à l’heure actuelle, son record personnel est de 59,44 m.

« Mais comme pour les championnats du monde, j’ai pu participer grâce à mon classement mondial, donc même si je lance 60 ou plus, je devrais pouvoir y aller. »

Suivant les Jeux du Canada, Tutti profitera d’une pause de deux semaines et ensuite elle se remettra au boulot. « J’ai parlé à Richard à propos de nos plans pour l’année prochaine. En ce moment, on essaie juste de tenir le coup et de se concentrer sur cette dernière compétition. »

Les rondes de qualification pour le lancer du disque féminin ont lieu aujourd’hui à 16 h 45 et à 18 h 15 au Parc des Jeux du Canada. Les athlètes retenues disputeront la finale samedi à 14 h 30.

Source et photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022