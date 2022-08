Julia Lilley Osende est bourrée de talent. La jeune femme de 21 ans de Dartmouth a ouvert la compétition en eaux plates mardi avec une médaille d’or pour la Nouvelle-Écosse au C1-500m aux Jeux d’été du Canada de Niagara 2022.

Cette victoire fait suite à la médaille d’or qu’elle a remportée aux championnats du monde à Halifax plus tôt ce mois-ci au C4-500 m. Elle était accompagnée de Sophia Jensen, Katie Vincent et de Sloan MacKenzie qui fait aussi partie de l’équipe de la Nouvelle-Écosse aux Jeux du Canada et qui sera en compétition mercredi.

« Ça permet à l’équipe de commencer sur une note positive, explique Lilley Osende. La Nouvelle-Écosse a une équipe de pagayeurs tellement solide. Quatre d’entre nous rentrent des championnats du monde, donc ça donne le ton pour le reste de la semaine. Je pense que c’est une bonne façon de commencer. »

Sa victoire a ouvert les vannes pour la Nouvelle-Écosse, qui a terminé la première journée de compétition avec quatre médailles d’or. Andrew Billard, 20 ans, de Hammond Plains, a remporté le C1-500 m, Alex Canning, 21 ans, de Dartmouth, a remporté le K1-500 m, Ian Gaudet, 18 ans, et Cole Parsons, 19 ans, tous deux de Dartmouth, ont remporté le K2-1000 m, et Ava Carew, 19 ans, de Dartmouth, et Jessica Mackay, 21 ans, de Halifax, ont gagné le C2-1000m.

« Honnêtement, j’étais aussi nerveuse que je l’étais pour ma course au championnat du monde, ajoute Lilley Osende lorsqu’on lui a demandé comment elle avait abordé sa course mardi. Chaque course est une nouvelle opportunité de faire de votre mieux, donc je suis juste ravie d’être ici et de pouvoir participer en simple. »

C’était la seule course en simple de Lilley Osende aux Jeux. Elle participera ensuite au C2-500 m, au IC4-200 m, ainsi qu’au IC4-500 m. « Mon objectif était d’obtenir un nouveau meilleur temps, ce que j’ai fait, dit-elle. Je suis heureuse de l’avoir atteint cette semaine. Pour le reste, c’est de pouvoir continuer à faire de bonnes courses avec mes coéquipiers et tout le reste de l’équipage. »

Source et photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022