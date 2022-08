Les records ont chuté les uns après les autres au bassin du Welland International Flatwater Centre cette semaine alors que certains des meilleurs pagayeurs du Canada ont pris l’eau pour les Jeux d’été du Canada Niagara 2022.

« Je suis heureux de voir tomber les records, mais je ne suis pas surpris, a déclaré Ian Mortimer, directeur technique de Canoe Kayak Canada avant la dernière journée de course. La combinaison des conditions presque parfaites sur ce parcours de classe mondiale et nos athlètes exceptionnels en pleine forme indiquent que ces records continueront d’être battus. »

« En termes des objectifs de performance de nos athlètes, je m’attendais à voir un bon niveau, et ils n’ont pas déçu. En termes de bonnes surprises, les athlètes du Yukon ont été impressionnants en compétition ici, à leurs deuxième présence aux Jeux du Canada aux épreuves de canoë-kayak, ce qui a été formidable à voir. »

En tout, 14 records des Jeux du Canada ont été battus cette semaine dans les épreuves de canoë-kayak (surtout les deux premiers jours), dont trois par Maren Bradley d’Ottawa, qui a remporté l’or dans ses deux épreuves de kayak en simple en un temps record (K-1 500 m et K-1 1000 m) et, accompagnée de Sarah Nagy, au K-2 500 m. Bradley a ajouté deux médailles d’argent. Nagy, 20 ans, d’Aurora, en Ontario, a remporté quatre médailles d’or en kayak (K-1 200 m, K-2 200 m, K-2 500 m, K-2 500 m mixte).

Huit pagayeurs à ces Jeux viennent de rentrer des Championnats du monde de canoë de vitesse et de para canoé de la FIC 2022 qui se sont tenus à Halifax il y a quelques semaines à peine. Ils sont restés éligibles malgré leur statut d’équipe nationale parce que leurs premiers championnats du monde ont eu lieu dans un écart de 90 jours de la tenue des Jeux d’été du Canada.

Huit athlètes juniors ont fait partie d’une équipe senior ce qui n’est peut-être pas sans précédent (nous n’avons pas pu confirmer les instances précédentes), mais c’est certainement inhabituel.

Quatre membres de l’équipe nationale sont à Niagara en compétition pour la Nouvelle-Écosse ; trois pour l’Ontario et un pour le Québec.

Jacy Grant, Sloan MacKenzie, Julia Lilley Osende et Andrew Billard concourent pour l’équipe de la Nouvelle-Écosse; Peter Bradley, Cameron Low et Matthew O’Neill sont ici pour Équipe Ontario; et Édouard Beaumier est en compétition pour l’équipe du Québec.

Beaumier, 22 ans, de Trois-Rivières, a mené le peloton à Welland, avec six médailles au total : cinq médailles d’or (C-1 200 m, C-2 200 m, C-2 500 m, IC-4 200 m et IC-4 500 m) et une de bronze (C-1 500m).

Grant, 19 ans, de Wellington, N.-É., a remporté quatre médailles d’or et une d’argent, terminant sa compétition avec une médaille d’or au C-1 5000m. Grant était la plus jeune femme de l’équipe nationale et a terminé cinquième au monde au C-1 1000m. Puis elle est venue à Welland, a remporté la médaille d’or dans son épreuve signature, arrachant sept secondes au précédent record. Elle a également remporté l’or au 200m en C-2 avec MacKenzie et a aidé à établir un autre record au 500m en IC-4 avec Ava Carew, Jessica MacKay et Lilley Osende.

« Aux Jeux du Canada, je voulais vraiment obtenir une médaille d’or dans toutes mes courses, surtout juste après les championnats du monde », a déclaré l’athlète de Wellington, en Nouvelle-Écosse. Elle a ajouté qu’elle appréciait vraiment l’aspect d’équipe des Jeux ainsi que la chance de rencontrer d’autres athlètes. « Je me suis dit, eh bien, si je représente le Canada, je devrais au moins pouvoir gagner pour la Nouvelle-Écosse. »

L’expérience des championnats du monde, qui ont eu lieu sur le lac Banook où elle a couru tant de fois, lui a beaucoup appris sur la façon de se préparer pour les grandes courses. « Je pense avoir beaucoup appris sur l’importance de la préparation avant la course. Que ce soit des mois à l’avance pour étudier un plan de course, de parcourir les graphiques des courses précédentes et de faire des entraînements spécifiques, ou que ce soit juste la veille, pour bien s’alimenter et s’hydrater. Tout le monde ici m’a été d’un grand soutien avec tout ça ce qui fait vraiment une différence dans la performance. »

Peter Bradley, 18 ans, d’Ottawa, était le plus jeune membre d’Équipe Canada, obtenant une impressionnante huitième place au monde au C-1 5000m. Il sentait qu’il avait beaucoup appris en observant les meilleurs pagayeurs au monde.

« J’ai bien observé les athlètes qui participaient à plusieurs courses. Lorsqu’ils n’étaient pas satisfaits de leur performance dans une certaine manche ou une certaine course, ils allaient immédiatement en discuter avec leurs entraîneurs, pour se préparer à la prochaine course, a-t-il dit. Ils apprenaient de leurs erreurs sans se laisser abattre. C’est quelque chose que j’ai observé aux championnats et quelque chose que je vais certainement utiliser à l’avenir. »

Aujourd’hui, il aime bien faire partie de l’équipe de l’Ontario et il a remporté deux médailles d’argent et une de bronze. Il n’a pas participé au C-1 5000 m.

« J’ai le plus apprécié les bateaux d’équipe, a-t-il déclaré. Concourir avec tous ces gars de l’Ontario. J’en connais beaucoup depuis que j’ai commencé à pagayer. Donc, pouvoir concourir à leurs côtés dans un si grand événement, ça veut dire beaucoup pour moi. »

Les Néo-Écossaises Lilley Osende et Sloan MacKenzie sont venues à Welland, à titre de championnes du monde. Elles ont fait partie de l’équipe médaillée d’or au C-4 500 m (femmes) en compagnie de Sophia Jensen et Katie Vincent. MacKenzie, 20 ans, d’Halifax, a remporté l’or aux Jeux du Canada dans ses trois épreuves : C-1 200 m (record JdC), C-2 200 m avec Grant et C-2 500 m mixte avec Billard.

Lilley Osende, 21 ans, de Dartmouth, a poursuivi sa séquence, remportant l’or dans trois épreuves : C-1 500m (record JdC), C-2 500m et IC-4 500m (record JdC); plus, une médaille d’argent au IC-4 200m.

Andrew Billard, 20 ans, de Hammonds Plains, a terminé cinquième aux championnats du monde en tant que membre de l’équipe du C-4 500m, avec Matthew O’Neill de l’équipe ontarienne.

Billard a enchaîné avec cinq médailles à Welland, établissant un record au C-1 500m, ajoutant des médailles d’or au C-1 1000m et C-2 500m mixte (avec MacKenzie), ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze pour la Nouvelle-Écosse. Ces performances ont propulsé la Nouvelle-Écosse au cinquième rang du classement des médailles des Jeux d’été du Canada. Ses 34 médailles aux épreuves en eaux calmes comprennent 18 médailles d’or.

Le Québec a remporté 35 médailles en eaux calmes, dont 12 médailles d’or. L’Ontario a remporté 34 médailles dont huit médailles d’or.

O’Neill, 20 ans, d’Ottawa, membre de l’équipe C-4 500m classée cinquième au monde avec Billard, a terminé ses Jeux avec une médaille d’or pour l’équipe de l’Ontario au C-1 5000m. Il a également remporté trois médailles d’argent et une de bronze.

Low, 21 ans, de Toronto, qui a participé à deux épreuves aux championnats du monde, a remporté une médaille d’or (K-2 500m mixte avec Sarah Nagy) et deux de bronze pour Équipe Ontario.

« Les Jeux du Canada constituent un objectif intéressant pour toute une gamme d’athlètes à travers le pays, a déclaré Mortimer. Cela inclut ceux de différentes régions ainsi que les jeunes athlètes de la catégorie d’âge U21 que nous utilisons pour cette compétition. Le fait de voir des athlètes de partout au Canada concourir ici, c’est certainement une forte indication du développement du canoë-kayak. Pour les jeunes athlètes, ils acquièrent une expérience précieuse sur un parcours de classe mondiale, contre une compétition difficile qui leur sera très utile pour aller de l’avant. »

Source et photo : Jeux d’été du Canada Niagara 2022