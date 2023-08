Alexia Grousson

L’assemblée générale annuelle (AGA) de La Boîte à soleil s’est tenue le 15 juin, en ligne, et une vingtaine de personnes y ont participé.

« Je suis heureux de présenter le bilan de notre 41e année de service. Cette année a été placé sous le signe du changement, des changements ayant exigés une forte capacité d’adaptation de la part de tous les acteurs concernés, mais une année couronnée de succès grâce à une équipe d’employés dédiés, mentionne Pierre Séguin dans son mot du président.

« En mars 2022, les gouvernements provinciaux ont annoncé le nouveau système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants qui a profondément modifié la gestion financière et opérationnelle de La Boîte à soleil. Nous avons aussi eu un changement de leadership : la directrice générale, Véronique Emery, a quitté ses fonctions en décembre et Christina Clark lui a succédé. »

M. Séguin a également remercié tous les membres du conseil d’administration pour leur soutien ainsi que tous les bénévoles pour leur engagement.

Puis, Mme Clark a enchaîné avec la présentation du rapport annuel de 2022.

« Nous vivons une année de changement et de transition. Les centres sont en grandes pénuries d’éducateurs, ce qui a entraîné pour nos employés, l’obligation d’être très polyvalents et flexibles dans leurs horaires. Nos suppléants ont aussi été très occupés à remplacer les employés malades ou absents dans nos six centres. C’était un défi imprévu. Nous avons même dû faire du recrutement à l’international pour la première fois, et nous avons embauché trois nouvelles éducatrices, confie-t-elle.

« Un autre élément au cœur de nos préoccupations pour l’année 2022 a été la santé mentale de nos employés. Nous avons appuyé leurs demandes de congé, organisé des journées de conversation en santé mentale et une de développement professionnel pour essayer de trouver des solutions afin de relever les défis, tout en continuant d’assurer un travail de qualité pour les enfants. Nous avons aussi modifié notre système de reconnaissance des employés en allant d’un employé du mois à un employé exceptionnel, tous les trois mois. »

Mme Clark a conclu sa présentation en félicitant chaleureusement tous le personnel et les employés pour leur remarquable travail et adaptation au cours de cette année difficile.

La période d’élections a entraîné quelques changements au niveau du conseil d’administration. Voici les nouveaux membres pour l’année 2023-2024 : Marc Savain (président), Geneviève-Renée Bisson (vice-présidente), Vic Pépin (trésorier et secrétaire), Sophie Vittori-Arzaga, Dina Gabeau et Rayan Seifeldine (administratrices) et Pierre Séguin (président sortant).

Photo : Marc Savain, président de La Boîte à Soleil