Richard Caumartin

Du 4 au 7 août, la 45e édition du Festival du patrimoine maritime – les Canal Days – battait son plein avec une panoplie d’activités pour toute la famille le long du Canal Welland à Port Colborne.

Cet événement est l’attraction touristique majeure dans cette région du Niagara et toute la communauté y participe. Cette année, le Centre Vale Health and Wellness recevait la plus grande exposition extérieure de voitures classiques et foire d’artisanat de l’histoire du Festival. Le parc Seaway proposait la « zone des enfants » avec de nombreux jeux, spectacles et activités. Les jeunes avaient l’embarras du choix pour s’amuser en plein air. Puis, au musée du Patrimoine maritime de Port Colborne, l’histoire du Canal Welland était présentée et des artisans patrimoniaux exerçaient leur métier.

La rue West est l’endroit le plus fréquenté et abrite de nombreux commerçants, des cantines et restaurants. À proximité, le grand voilier Empire Sandy et d’autres vaisseaux sont amarrés pour permettre aux milliers de touristes de les visiter.

Une série de concerts était également à l’affiche au cours des quatre journées de festivités au parc H.H. Knoll Lakeview. Chaque année, plus de 300 000 personnes viennent visiter cette magnifique région et participer aux Canal Days la première fin de semaine d’août.

Un festival qui génère des retombées économiques importantes pour cette petite ville de la Péninsule.

Photo : L’Empire Sandy