Alexia Grousson

Le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (Réseau), avec l’aide du Centre francophone de Hamilton (CFH), a organisé un tournoi multisports en deux temps.

Le 12 août, à l’école Bishop Ryan Secondary School de Hamilton, ont eu lieu des compétitions de soccer et d’athlétisme et, deux semaines plus tard, c’était le jour des compétitions de basketball au parc Montgomery.

Ce tournoi s’inscrit dans le cadre du programme Communautés francophones accueillantes (CFA) financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Il a pour objectif d’aider les villes choisies, telle Hamilton, à accueillir et soutenir les nouveaux arrivants francophones.

« Cette initiative du gouvernement canadien nous permet d’organiser régulièrement des activités de soccer afin de permettre l’intégration des nouveaux arrivants, par le biais du réseautage et du divertissement. Cette année, nous avons décidé d’élargir l’événement avec d’autres sports (basketball et athlétisme) qui plaisent à la communauté », relate Nabila Sissaoui, agente de projet de l’initiative des CFA et coordonnatrice des événements spéciaux au Réseau.

La journée du 12 août a commencé par les courses d’athlétisme. Il y avait quatre catégories : filles de 12 à 14 ans, et de 15 à 17 ans, garçons de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Il y avait sept participants par catégorie. Les trois premiers ont reçu des chèques-cadeaux et des médailles. Pour la première place, l’or venait avec une carte de 100 $, l’argent avec 50 $ et le bronze avec 25 $.

Puis, le tournoi de soccer où six équipes se sont affrontées selon leurs pays d’origine. Après les étapes éliminatoires, les équipes burundaise et ivoirienne se sont retrouvées en finale. Les Ivoiriens ont remporté une plaque de reconnaissance pour leur seconde place. Quant à l’équipe gagnante, celle des Burundais, a mérité un trophée et des sacs à dos pour chacun des membres de l’équipe.

Le 26 août, quatre équipes de basketball se sont affrontées pour déterminer laquelle était la plus forte. Les prix à gagner étaient les mêmes que pour l’athlétisme.

« Nous sommes très satisfaits de ces journées malgré un temps pluvieux qui a entraîné du retard sur la programmation du 12 août. Je suis très contente d’avoir pu participer à ce tournoi multisports car d’habitude je traite avec les organismes et je n’ai pas ce contact humain. J’ai pu discuter avec les gens et demander ce que chacun pensait de ce type d’initiative, et comment se passait leur intégration dans notre ville. J’ai été touchée. Ça m’aide beaucoup dans mon travail. Cela me motive, me pousse encore plus à continuer dans cette lancée et me donne d’autres idées pour la suite », conclut Mme Sissaoui.

Photo (courtoisie RIFCSO) : Les participants au tournoi amical de soccer