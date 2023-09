Le NCSM Haida a été mis en service le 30 août 1943. Parcs Canada a rendu hommage aux 80 ans d’histoire du navire, qui est à la fois le plus célèbre navire de combat du Canada et un lieu historique national d’une importance unique commémorant l’histoire navale du Canada. C’est également le 20e anniversaire de l’arrivée du NCSM Haida sur le front de mer de Hamilton.

Des événements spéciaux ont été proposés au public tout au long de la saison estivale, une nouvelle programmation patrimoniale était offerte quotidiennement et une fin de semaine d’anniversaire a été offerte aux visiteurs les 26 et 27 août au Lieu historique national du NCSM Haida.

Lors de ces célébrations, des acteurs experts de reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale ont présenté des démonstrations de tir et des artefacts de l’histoire militaire du Canada afin de faire revivre le passé sous les yeux des visiteurs.

Le NCSM Haida est le dernier des destroyers de la classe Tribal qui a participé à des combats importants aux côtés des marines australienne, britannique et canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Construit pour la marine canadienne à Newcastle en Angleterre, en 1942, il a escorté des convois vers Mourmansk, participé aux préparatifs d’invasion de la Normandie dans la Manche et aidé à couler 14 navires ennemis. Remis en service en 1952, il a pris part à des opérations de tir côtier, de blocus et d’attaque de trains à l’appui des forces des Nations Unies en Corée.

Amarré au quai 9 du port de Hamilton, il a été retiré du service actif et est maintenant ouvert au public. Il a été désigné lieu historique national en 1984 pour reconnaître son rôle dans les combats navals.

La valeur patrimoniale du navire a trait à son caractère lisible de destroyer intégral de classe Tribal dont la conception a été « améliorée » pour pouvoir l’utiliser dans les eaux canadiennes, ainsi qu’à ses états de service impressionnants.

À la suite de son lancement à Newcastle en 1942, il a été affecté à la Marine royale canadienne en 1943 et a participé à de nombreuses opérations avec la marine britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans l’Arctique, dans la Manche, au large des côtes normandes et dans le golfe de Gascogne.

Le NCSM Haida a été converti en destroyer d’escorte en 1951-1952. À partir de 1954, il a poursuivi ses missions avec la Marine royale canadienne et a participé à de nombreuses activités de l’OTAN et des Nations Unies pendant la guerre froide, jusqu’à ce qu’il soit retiré du service en 1963.

Sauvegardé par des particuliers, il a été placé dans le port de Toronto, acheté par la province de l’Ontario et est devenu une des attractions de la Place Ontario. Parcs Canada l’a acheté en 2002, puis réparé, remis à neuf et placé dans le port de Hamilton où il a été ouvert au public. On l’a qualifié de bateau de guerre le plus célèbre du Canada.

Le Lieu historique national du NCSM Haida est ouvert durant la fin de semaine jusqu’au 24 septembre.

Source (Parcs Canada) : Le NCSM Haida est amarré au quai 9 à Hamilton.