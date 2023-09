Richard Caumartin

La tradition s’est poursuivie au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) alors que les membres de l’organisme étaient invités à venir s’amuser à l’épluchette annuelle de blé d’Inde le dimanche 27 août.

Depuis plus de 40 ans, cette activité marque la fin de la saison estivale pour l’organisme et offre une occasion à ses habitués de se réunir sur le terrain du CCFC pour déguster des épis dorés et sucrés, des hot-dogs et hamburgers cuits sur le gril et des activités pour les jeunes.

« Le blé d’Inde, qui provient des cultivateurs locaux, est excellent cette année, affirme Paul-André Lemay, vice-président du CCFC. Les familles profitent de cette journée pour venir faire un tour à l’heure qui leur convient le mieux et passer une heure ou deux avec nous. C’est un va-et-vient continuel tout l’après-midi. Ça fait une quarantaine d’années que nous faisons une épluchette, activité initiée dans l’ancien poulailler qui nous servait de lieu de rencontre à l’époque où nous n’avions pas encore de centre communautaire. »

La programmation de l’organisme recommence en septembre et une nouvelle initiative se pointe à l’horizon cet automne. « Les francophones de Kitchener-Waterloo et ceux de Cambridge se rassembleront pour le lever du drapeau franco-ontarien le 24 septembre ici même devant le CCFC. Des dignitaires ont été invités pour l’occasion. Nous invitons les francophones de Cambridge, Guelph, Kitchener et Waterloo à se joindre à nous pour cette activité », suggère Angèle Lacroix, trésorière de l’AFKW.

Le lundi 4 septembre, il y aura eu d’ailleurs un pique-nique au parc Waterloo réunissant encore les deux organismes. Cette initiative était organisée par le Waterloo Labour Council et les francophones du secteur avaient réservé des tables pour la communauté.

« En septembre, nous recommençons nos activités régulières et nous aurons un tournoi de jeu de rondelles deux fois par mois », confirme Maurice Guénard du comité sportif du CCFC.

Bref, les associations francophones de Cambridge, Kitchener et Waterloo travailleront de plus en plus ensemble pour initier des événements conjoints et s’inviteront à leurs activités respectives afin d’offrir aux francophones davantage d’occasions pour se réunir et vivre pleinement en français dans la région.

Photo : Paul-André Lemay (CCFC) et Angèle Lacroix (AFKW)