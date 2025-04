Yolande Melono

Le talent des jeunes francophones de Hamilton a été mis en valeur le 29 mars au cours de la deuxième édition du spectacle « Jeunes talents » organisé par la Communauté congolaise de Hamilton (CCH) en vue de promouvoir la jeunesse et son savoir-faire.

« Cette journée était dédiée aux enfants. Il était question de les valoriser, les encourager et accroître leur estime de soi », a indiqué la présidente de l’organisme, Nancy Muinda. L’initiative soutenue par la Communauté francophone accueillante de Hamilton a rassemblé 37 personnes.

Sous le regard admiratif denviron 200 spectateurs, ces jeunes de 8 à 19 ans provenant d’horizons culturels divers ont pris d’assaut la scène.

Le spectacle s’est ouvert avec une prestation musicale présentée par Hilda Nsele Mukele, travailleuse auprès des enfants ayant des besoins particuliers. Dans celle-ci, les candidats se sont exprimés à travers trois instruments : la guitare, le violon et le piano.

La section suivante consacré au sport et introduite par Ghayt El Gouach, coordonnateurde la Communauté francophone accueillante de Hamilton, a permis à des jeunes de 8 et 11 ans de démontrer leurs aptitudes en karaté par le biais de démonstrations. Le directeur général du Centre francophone de Hamilton, Lanciné Koulibaly a ensuite annoncé la catégorie Art et peinture où les trois participants devaient réaliser leur tableau en direct sous les yeux des spectateurs.

La danse, présentée par Hugues Hervé Kenhefa, vice-président de la Communauté camerounaise de Hamilton, est venue conclure les prestations. Trois groupes issus des communautés camerounaise, congolaise-ougandaise et ivoirienne ont enflammé la scène sur des rythmes entraînants.

Nancy Muinda a particulièrement été surprise par les prestations. « Nous étions vraiment éblouis par le talent des jeunes, surtout ceux qui ont joué les instruments. Certains ont performé comme des professionnels. Le public a écouté avec beaucoup de calme une fillette ivoirienne de 8 ans jouer du violon. Elle a tellement bien fait. C’était émouvant », dit-elle.

Léon Ntumba, parent d’une candidate qui a réalisé une œuvre à l’image des souffrances et de la crise vécues au Congo, a également partagé sa grande fierté. « Elle a peint l’Afrique et notre pays d’origine le Congo. Elle a ensuite ajouté une belle femme qui pleurait des larmes de sang Elle m’a expliqué que c’était le génocide en cours dans notre pays natal. Ça m’a remué. J’étais fière d’elle, a-t-il témoigné. Le spectacle Jeunes talents est un bel espace d’expression de la jeunesse et d’extériorisation de leurs habilités », a-t-il ajouté.

Cette célébration de la créativité, de la culture et de l’énergie des jeunes s’est achevée par une remise symbolique de cartes-cadeaux, gratifiant la bravoure et l’engagement de chacun.

Photo (crédit : CCH) : Un buffet a été servi aux participants et invités.